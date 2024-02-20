Краснодарок приглашают на своп для обмена одеждой, обувью и аксессуарами
Жительницы Краснодара могут обменяться одеждой и другими вещами на мини-девичнике
В Краснодаре 25 февраля состоится встреча клуба «Ищу подруг» в формате свопа. После обмена одеждой гостей пригласят на мини-девичник с закусками и напитками.
Правила свопа:
- вещи должны быть в хорошем состоянии;
- с собой можно взять до 10 вещей;
- кроме одежды, это могут быть книги, аксессуары, обувь.
Мероприятие пройдет с 14:00 до 17:00 по адресу: «Маяк», улица Красная, 100, 2 этаж. Стоимость входа — 400 рублей. Для участия нужно написать в телеграм @risecst до 23 февраля включительно.
16 февраля, 10:22«Леса изрыты не кабанами, но людьми»
Рассказ черного копателя из книги о приборном поиске в России
Вчера, 10:01 Реклама20 бесплатных операций для пенсионеров с катарактой
Клиника 3Z запустила благотворительный проект