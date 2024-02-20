Краснодарок приглашают на своп для обмена одеждой, обувью и аксессуарами

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Жительницы Краснодара могут обменяться одеждой и другими вещами на мини-девичнике

В Краснодаре 25 февраля состоится встреча клуба «Ищу подруг» в формате свопа. После обмена одеждой гостей пригласят на мини-девичник с закусками и напитками.

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Правила свопа:

  • вещи должны быть в хорошем состоянии;
  • с собой можно взять до 10 вещей;
  • кроме одежды, это могут быть книги, аксессуары, обувь.

Мероприятие пройдет с 14:00 до 17:00 по адресу: «Маяк», улица Красная, 100, 2 этаж. Стоимость входа — 400 рублей. Для участия нужно написать в телеграм @risecst до 23 февраля включительно.

Напомним, что сдать отходы в Краснодаре можно в экоцентр «Чистая среда».

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае, по данным аналитиков, за год на переработку отправили всего 2% от всех отходов.

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