Краснодарок приглашают на своп для обмена одеждой, обувью и аксессуарами

Жительницы Краснодара могут обменяться одеждой и другими вещами на мини-девичнике

В Краснодаре 25 февраля состоится встреча клуба «Ищу подруг» в формате свопа. После обмена одеждой гостей пригласят на мини-девичник с закусками и напитками.

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Правила свопа: вещи должны быть в хорошем состоянии;

с собой можно взять до 10 вещей;

кроме одежды, это могут быть книги, аксессуары, обувь. Мероприятие пройдет с 14:00 до 17:00 по адресу: «Маяк», улица Красная, 100, 2 этаж. Стоимость входа — 400 рублей. Для участия нужно написать в телеграм @risecst до 23 февраля включительно.