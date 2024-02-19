Анатолий Карпов проведёт в Краснодаре шахматный турнир

3 марта в Краснодаре состоится Кубок Анатолия Карпова по быстрым шахматам, призы по итогам которого будет вручать лично гроссмейстер

В Краснодаре 3 марта состоится турнир по быстрым шахматам, в церемонии награждения которого примет участие гроссмейстер Анатолий Карпов — 12-й чемпион мира ФИДЕ. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Состязания будут разделены на несколько групп: в турнире «А» сразятся обладатели шахматного рейтинга 1501 и выше, в турнире «Б» — игроки с рейтингом 1301–1500, в турнире «В» — 1101–1300, в турнире «Г» — 1000–1100. Каждая из этих групп, в свою очередь, будет разделена по возрастам и гендерному признаку.

«На соревнованиях в Краснодаре разыграют 90 кубков», утверждает вице-губернатор края Александр Власов.

Турнир пройдет в отеле «Форум Плаза» (Краснодар, Уральская ул., 87/3). Регистрация участников начнется 3 марта в 11:00. Параллельно с турниром, с 12:00 до 13:00, Анатолий Карпов проведет творческую встречу.

Ранее на этой неделе в ограждение набережной на курорте «Роза Хутор» вмонтировали две олимпийские медали, а футбольный клуб «Краснодар» сыграл с казахстанской «Астаной».