ФК «Краснодар» сыграет с «Астаной» в Абу-Даби

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

14 февраля в ОАЭ состоится товарищеский матч между футбольными клубами «Краснодар» и «Астана»

14 февраля в Абу-Даби в «Спорткомплексе имени Шейха Заида» сыграют ФК «Краснодар» и команда «Астана» из Казахстана. Контрольный матч начнется в 16:00. Об этом сообщает пресс-служба краснодарского футбольного клуба.

Отметим, что первый сбор состоялся в Дубае. Встреча с «Астаной» — стартовая игра второго сбора в Абу-Даби. Пресс-служба ФК «Краснодар» показала, как он начался:

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Напомним, что 2 марта ФК «Краснодар» возобновит сезон РПЛ в домашнем матче с казанским «Рубином».

Как писали ранее Юга.ру, футболисты «Краснодара» остались самыми дорогими на юге РФ по трансферной стоимости игроков.

Краснодар Сергей Галицкий Спорт ФК «Краснодар» Футбол

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