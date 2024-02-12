ФК «Краснодар» сыграет с «Астаной» в Абу-Даби
14 февраля в ОАЭ состоится товарищеский матч между футбольными клубами «Краснодар» и «Астана»
14 февраля в Абу-Даби в «Спорткомплексе имени Шейха Заида» сыграют ФК «Краснодар» и команда «Астана» из Казахстана. Контрольный матч начнется в 16:00. Об этом сообщает пресс-служба краснодарского футбольного клуба.
Отметим, что первый сбор состоялся в Дубае. Встреча с «Астаной» — стартовая игра второго сбора в Абу-Даби. Пресс-служба ФК «Краснодар» показала, как он начался:
Напомним, что 2 марта ФК «Краснодар» возобновит сезон РПЛ в домашнем матче с казанским «Рубином».
Как писали ранее Юга.ру, футболисты «Краснодара» остались самыми дорогими на юге РФ по трансферной стоимости игроков.
Сегодня, 11:11Термальные источники Краснодарского края и Адыгеи
Лучшие турбазы с бассейнами и санатории