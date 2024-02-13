На Аллее славы курорта «Роза Хутор» появятся две медали олимпийских чемпионов

В период подготовки к олимпийским играм в Сочи на курорте «Роза Хутор» открыли Аллею чемпионов. В брусчатке набережной появились звезды с именами спортсменов: Лидии Скобликовой, Ирины Родниной, Александра Зайцева, Светланы Ишмуратовой. В последующие годы там установили звезды других олимпийцев.

17 апреля 2021 года на курорте «Роза Хутор» появилась обновлённая Аллея славы. Ее создали скульптор Филипп Рукавишников и архитектор Алексей Душкин. На ограждении набережной реки Мзымты в Роза Долине разместились золотые медали с изображениями олимпийцев, именами и спортивными титулами в окружении оливковых ветвей. Всего на Аллее славы разместили 25 наград отечественных спортсменов.

17 февраля в центре курорта «Роза Хутор» на набережной Лаванды состоится торжественная церемония. На Аллее славы откроют медали еще двух олимпийских чемпионов — лыжницы Галины Кулаковой (четырехкратный лидер) и сноубордиста Вика Уайлда (двукратный лидер игр Cочи-2014).



Мероприятие начнется в 12:00. Церемонию посетит сноубордист Вик Уайлд.