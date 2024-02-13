На Аллее славы курорта «Роза Хутор» появятся две медали олимпийских чемпионов

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Краснодарский край

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  • Открытие на «Роза Хутор» обновленной Аллеи славы в 2021 году © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    Открытие на «Роза Хутор» обновленной Аллеи славы в 2021 году © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»

На курорте «Роза Хутор» состоится церемония открытия медалей двух олимпийских чемпионов

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В период подготовки к олимпийским играм в Сочи на курорте «Роза Хутор» открыли Аллею чемпионов. В брусчатке набережной появились звезды с именами спортсменов: Лидии Скобликовой, Ирины Родниной, Александра Зайцева, Светланы Ишмуратовой. В последующие годы там установили звезды других олимпийцев.

17 апреля 2021 года на курорте «Роза Хутор» появилась обновлённая Аллея славы. Ее создали скульптор Филипп Рукавишников и архитектор Алексей Душкин. На ограждении набережной реки Мзымты в Роза Долине разместились золотые медали с изображениями олимпийцев, именами и спортивными титулами в окружении оливковых ветвей. Всего на Аллее славы разместили 25 наград отечественных спортсменов. 

17 февраля в центре курорта «Роза Хутор» на набережной Лаванды состоится торжественная церемония. На Аллее славы откроют медали еще двух олимпийских чемпионов — лыжницы Галины Кулаковой (четырехкратный лидер) и сноубордиста Вика Уайлда (двукратный лидер игр Cочи-2014). 

Мероприятие начнется в 12:00. Церемонию посетит сноубордист Вик Уайлд. 

Как писали ранее Юга.ру, в январе 2024 года на курорте «Роза Хутор» вновь заработал тренировочный лавинно-спасательный полигон.

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