Стало известно, куда из Сочи переедут леопарды Рица и Терек

Краснодарский край, Северная Осетия

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  • © Фото Kachi Awaji с сайта Unsplash.com
    © Фото Kachi Awaji с сайта Unsplash.com

Полуторагодовалых леопардов Рицу и Терека летом планируют разлучить

Несмотря на то, что котята пока еще неразлучны с мамой Чери, это уже полноценные хищники. Животные активно осваивают индивидуальные программы и самостоятельно добывают себе пищу. Через несколько месяцев им предстоит доказать зоотехникам, что они способны прокормить себя без помощи человека.

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Планируется, что уже летом котята поменяют свои вольеры на бескрайние горные просторы. Леопард Рица переедет из Сочи в Турмонский заповедник Осетии, а Терек освоит Кавказский заповедник.

Так как Рица и Терек — сиблинги, то есть кровные брат и сестра, ученые решили разлучить их. Это поможет в будущем избежать кровосмешения и появления на свет потомства с генетическими изъянами.

Как писали Юга.ру, в июле 2023 года самца переднеазиатского леопарда по кличке Чилмас из сочинского центра восстановления выпустили в дикую природу в заказнике Северной Осетии.

Животные Заповедники Сочи

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Стало известно, куда из Сочи переедут леопарды Рица и Терек
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