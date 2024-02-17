Стало известно, куда из Сочи переедут леопарды Рица и Терек

Несмотря на то, что котята пока еще неразлучны с мамой Чери, это уже полноценные хищники. Животные активно осваивают индивидуальные программы и самостоятельно добывают себе пищу. Через несколько месяцев им предстоит доказать зоотехникам, что они способны прокормить себя без помощи человека.

Планируется, что уже летом котята поменяют свои вольеры на бескрайние горные просторы. Леопард Рица переедет из Сочи в Турмонский заповедник Осетии, а Терек освоит Кавказский заповедник.

Так как Рица и Терек — сиблинги, то есть кровные брат и сестра, ученые решили разлучить их. Это поможет в будущем избежать кровосмешения и появления на свет потомства с генетическими изъянами.