В сочинском нацпарке самка леопарда с тремя лапами родила малыша. Котенок стал вторым новорожденным за неделю
В Центре восстановления леопарда на Кавказе 8 июля родился котенок, это второй малыш в нацпарке за неделю
В Центре восстановления леопарда на Кавказе 10 июля рассказали о рождении котенка. Малыш появился на свет 8 июля у Олимпии и Симбада. Самка знаменита тем, что пережила тяжелую операцию по ампутации и живет с тремя лапами.
Будни Олимпии:
Сотрудники центра назвали это событие чудом, они рассказали, что по законам дикой природы, «чтобы не допустить вероятности распространения «дефектных» генов потомкам, самец, при встрече, должен был убить Олимпию».
Напомним, 2 июля в центре родился котенок у пары Шивы и Филоу. Об этом мы писали здесь.
Леопарду Олимпии семь лет. Самка родилась в 2016 году и после подготовки должна была оказаться на природе. Планы специалистов не осуществились из-за серьезной травмы леопарда в 2019 году. Как сообщал центр, Олимпия повредила лапу в ограждении вольера из-за ошибок в проекте инфраструктуры. Врачам удалось спасти кошку, но лапы она лишилась.
Напомним, сочинский нацпарк выпустил документальный фильм «Кавказский леопард — возвращение легенды».