В сочинском нацпарке самка леопарда с тремя лапами родила малыша. Котенок стал вторым новорожденным за неделю

В Центре восстановления леопарда на Кавказе 8 июля родился котенок, это второй малыш в нацпарке за неделю

В Центре восстановления леопарда на Кавказе 10 июля рассказали о рождении котенка. Малыш появился на свет 8 июля у Олимпии и Симбада. Самка знаменита тем, что пережила тяжелую операцию по ампутации и живет с тремя лапами.

Сотрудники центра назвали это событие чудом, они рассказали, что по законам дикой природы, «чтобы не допустить вероятности распространения «дефектных» генов потомкам, самец, при встрече, должен был убить Олимпию».

Напомним, 2 июля в центре родился котенок у пары Шивы и Филоу. Об этом мы писали здесь.