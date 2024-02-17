В Крымске благоустроят набережную вдоль реки Адагум

Проект благоустройства набережной победил в рейтинговом голосовании, в нем учли пожелания местных жителей. На набережной установят спортивные и игровые площадки, а также небольшие архитектурные объекты.

Кроме того, оборудуют места с навесами, видовым амфитеатром и смотровой площадкой. Отделку беседок и территории, а также декоративные ограждения изготовят из натурального дерева. Проектом предусмотрено вертикальное озеленение.

По словам губернатора региона Вениамин Кондратьев, всего до конца 2024 года в планах благоустроить 104 зеленые зоны — парки, скверы, набережные, а также дворовые территории.