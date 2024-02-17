В Крымске благоустроят набережную вдоль реки Адагум

Краснодарский край

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  • Мост через реку Адагум в Крымске © Фото с сайта администрации Крымского района
    Мост через реку Адагум в Крымске © Фото с сайта администрации Крымского района

Власти показали проект обновленной набережной вдоль реки Адагум в Крымске

Проект благоустройства набережной победил в рейтинговом голосовании, в нем учли пожелания местных жителей. На набережной установят спортивные и игровые площадки, а также небольшие архитектурные объекты.

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Кроме того, оборудуют места с навесами, видовым амфитеатром и смотровой площадкой. Отделку беседок и территории, а также декоративные ограждения изготовят из натурального дерева. Проектом предусмотрено вертикальное озеленение.

По словам губернатора региона Вениамин Кондратьев, всего до конца 2024 года в планах благоустроить 104 зеленые зоны — парки, скверы, набережные, а также дворовые территории.

Как писали Юга.ру, жителям краснодарского поселка Новознаменского пообещали дорогу и благоустройство улиц. 

Благоустройство Крым

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