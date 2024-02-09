Жителям краснодарского поселка пообещали дорогу и благоустройство улиц

8 февраля мэр Краснодара Евгений Наумов встретился с жителями Новознаменского. Он пообещал построить в поселке дорогу и благоустроить улицы. Об этом глава города написал в своем телеграм-канале.

«В марте будет заключен контракт для строительства дороги по улице Выездной с учетом благоустройства улиц — им. Виктора Нарыкова, им. Геннадия Казаджиева, им. Анатолия Барабанова, им. Владимира Волкова, им. Георгия Жукова», — рассказал Наумов.

По словам мэра, с жителями также обсудили проектирование «Восточного подъезда» к Краснодару на 39 км и строительство транспортной развязки на трассе М-4 «Дон».