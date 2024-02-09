Жителям краснодарского поселка пообещали дорогу и благоустройство улиц

Краснодарский край

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  • Жилой район Новознаменский, улица Становая 2021 год © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    Жилой район Новознаменский, улица Становая 2021 год © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

Мэр Краснодар пообещал построить дорогу и благоустроить улицы в поселке Новознаменском

8 февраля мэр Краснодара Евгений Наумов встретился с жителями Новознаменского. Он пообещал построить в поселке дорогу и благоустроить улицы. Об этом глава города написал в своем телеграм-канале.

Отсутствие дорог, заросли амброзии и переполненные мусорки:

«В марте будет заключен контракт для строительства дороги по улице Выездной с учетом благоустройства улиц — им. Виктора Нарыкова, им. Геннадия Казаджиева, им. Анатолия Барабанова, им. Владимира Волкова, им. Георгия Жукова», — рассказал Наумов.

По словам мэра, с жителями также обсудили проектирование «Восточного подъезда» к Краснодару на 39 км и строительство транспортной развязки на трассе М-4 «Дон».

Напомним, что в Краснодарском крае в 2024 году отремонтируют 230 км дорог.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре начали ямочный ремонт на Тургеневском мосту.

Благоустройство Дороги Краснодар Строительство

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Жителям краснодарского поселка пообещали дорогу и благоустройство улиц

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