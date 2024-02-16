К началу летнего сезона в Сочи после полной реновации откроют 14 пляжей

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

В Сочи готовят пляжи к летнему сезону. Выработан единый дизайн-код прибрежных территорий, создан каталог оборудования и нестационарных торговых объектов

Разработанные рекомендации должны помочь создать красивую, удобную и соответствующую стандартам рекреационную зону.

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К началу летнего сезона в Сочи после полной реновации для жителей и гостей курорта откроют 14 пляжей. Оборудование будет выполнено в единой цветовой гамме, в том числе кабины для переодевания. Рекомендации распространяются и на оформление спасательных вышек. К началу летнего сезона появятся новые входные группы с информационными табло.

Комиссионные осмотры пляжей начнутся с 15 апреля.

Как писали Юга.ру, в Сочи решили наделять пляжные территории звездами в соответствии с уровнем оказания услуг. Также в администрации рассказали о планах благоустроить единую морскую набережную в микрорайоне Мамайка.

Пляжи Сочи

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