К началу летнего сезона в Сочи после полной реновации откроют 14 пляжей

К началу летнего сезона в Сочи после полной реновации для жителей и гостей курорта откроют 14 пляжей. Оборудование будет выполнено в единой цветовой гамме, в том числе кабины для переодевания. Рекомендации распространяются и на оформление спасательных вышек. К началу летнего сезона появятся новые входные группы с информационными табло.

Комиссионные осмотры пляжей начнутся с 15 апреля.