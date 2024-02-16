На «Роза Хутор» прошли международные соревнования по фрирайду

С 12 по 15 февраля курорт в четвертый раз принимал этап соревнований Freeride World Tour Qualifier

В этом году среди участников — 71 профессионал внетрассового катания не только из России, но и из других стран. Под номером 51 на старт вышел и сотрудник противолавинной службы курорта «Роза Хутор» Владимир Давыдов.

Фрирайд — катание на лыжах и сноуборде по нетронутым, естественным склонам без подготовленных трасс и хронометража. Состязания Freeride World Tour Qualifier (FWT Qualifier) на «Роза Хутор» — часть мирового спортивного тура. С 2007 года его этапы проходят на самых красивых горнолыжных курортах мира. Основной критерий при выборе места — сложный рельеф для внетрассового катания и спусков по снежной целине, обилие пушистого снега и хорошая погода, которая обеспечивает равные условия для всех соревнующихся.



Участие в FWT Qualifier на курорте «Роза Хутор» дает спортсменам возможность отправиться на следующий этап всемирной серии. Помимо России соревнования в этом году принимают Испания, Андорра, Канада, Грузия, Австрия и Швейцария.

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Состязания в женской и мужской категориях прошли в двух дисциплинах — «Горные лыжи» и «Сноуборд». Судьи оценивали сложность выбранной траектории, стиль прохождения, техничность, четкость выполнения трюков, общее впечатление от заезда. Среди женщин в дисциплине «Сноуборд» победителями стали Татьяна Голованова, Татьяна Шевченко, Анастасия Димчук, в горных лыжах — Вероника Мискова, Татьяна Пьянкова, Надежда Ильиных. В мужской категории в соревнованиях по фрирайду на сноуборде на пьедестал взошли Игорь Ильиных, Алексей Соболев и Андрей Носков, на горных лыжах — Григорий Корнеев, Салим Нахушев, Алим Матковский.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

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«Несмотря на экстремальность этого занятия, профессиональные фрирайдеры строго придерживаются правил безопасности, а организаторы и специальные службы курорта тщательно изучают условия «горы» и оценивают максимально возможные риски. Учитывают не только техническая сложность трассы, но и метеорологические условия, состояние снега, наличие опасных препятствий. Один из самых важных аспектов проведения соревнований — обязательное использование специального снаряжения и экипировки. В финальном этапе серии FWT Qualifier — 2024 поучаствовать могли только самые опытные спортсмены, достигшие высокого уровня мастерства», — сообщают организаторы соревнований.