В Сочи появится классификация пляжей по количеству звезд

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

В Сочи решили наделять пляжные территории звездами в соответствии с уровнем оказания услуг

В аккаунте главы города-курорта появилось сообщение о том, что сочинские пляжи получат звезды.

«Каждый пляж должен будет предоставить посетителям обязательный набор услуг в зависимости от категории. Так нашим жителям и гостям курорта будет проще выбрать для отдыха тот или иной участок береговой полосы в зависимости от своих предпочтений», — написал Алексей Копайгородский.

По словам мэра, компании-пользователи пляжей города готовят разные спортивные и развлекательные программы для туристов на сезон 2024 года.

Также в администрации рассказали о планах благоустроить единую морскую набережную в микрорайоне Мамайка. Проект уже разработал инвестор и согласовал с экспертами Градостроительного совета. Речь идет о территории от существующих пляжей в сторону 73-го километра.

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Перед созданием объединенной морской набережной протяженностью три километра запланированы работы по берегоукреплению. Реализацию проекта начнут в октябре 2024 года. По планам властей, на проведение основных работ понадобится около двух лет.

Напомним, в Сочи открыли бесплатный каток у морпорта.

Алексей Копайгородский Курорты и туризм отдых Пляжи Сочи

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