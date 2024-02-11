В Сочи появится классификация пляжей по количеству звезд

В Сочи решили наделять пляжные территории звездами в соответствии с уровнем оказания услуг

В аккаунте главы города-курорта появилось сообщение о том, что сочинские пляжи получат звезды. «Каждый пляж должен будет предоставить посетителям обязательный набор услуг в зависимости от категории. Так нашим жителям и гостям курорта будет проще выбрать для отдыха тот или иной участок береговой полосы в зависимости от своих предпочтений», — написал Алексей Копайгородский.

По словам мэра, компании-пользователи пляжей города готовят разные спортивные и развлекательные программы для туристов на сезон 2024 года.

Также в администрации рассказали о планах благоустроить единую морскую набережную в микрорайоне Мамайка. Проект уже разработал инвестор и согласовал с экспертами Градостроительного совета. Речь идет о территории от существующих пляжей в сторону 73-го километра.

Перед созданием объединенной морской набережной протяженностью три километра запланированы работы по берегоукреплению. Реализацию проекта начнут в октябре 2024 года. По планам властей, на проведение основных работ понадобится около двух лет.