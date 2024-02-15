В строительство четырех яхт-марин в Сочи инвестируют 500 млрд рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В Сочи на строительство четырех яхтенных марин направят 500 млрд рублей инвестиций. Их планируют возвести за пять-семь лет

В Сочи по новому генплану построят четыре яхт-марины с объемом инвестиций около 500 млрд рублей. Их планируют возвести с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом ТАСС рассказала вице-президент ассоциации развития яхтенного туризма и марин Ольга Шебзухова.

В Сочи создали рабочую группу для строительства четырех марин:

Она отметила, что в настоящее время ведется привлечение капитала частных инвесторов.

По словам Шебзуховой, объекты появятся на курорте через пять-семь лет.

Напомним, что о строительстве четырех яхтенных марин в Сочи заговорили еще в 2022 году. Тогда в мэрии сообщили об объектах в Адлере, поселках Головинка и Совет Квадже, а также в Лазаревском районе. Теперь вместо последнего в списке указана марина в Хостинском районе. Проекты четырех портов для яхт можно посмотреть на сайте.

Как писали ранее Юга.ру, в Геленджике построят яхтенную марину на 278 мест.

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В строительство четырех яхт-марин в Сочи инвестируют 500 млрд рублей
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