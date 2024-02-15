В строительство четырех яхт-марин в Сочи инвестируют 500 млрд рублей

В Сочи на строительство четырех яхтенных марин направят 500 млрд рублей инвестиций. Их планируют возвести за пять-семь лет

В Сочи по новому генплану построят четыре яхт-марины с объемом инвестиций около 500 млрд рублей. Их планируют возвести с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом ТАСС рассказала вице-президент ассоциации развития яхтенного туризма и марин Ольга Шебзухова.

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Она отметила, что в настоящее время ведется привлечение капитала частных инвесторов.



По словам Шебзуховой, объекты появятся на курорте через пять-семь лет.