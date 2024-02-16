Краснодарцев приглашают на предпремьерный показ фильма «В Арктику»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «В Арктику» © Скриншот видео с YouTube-канала «КИНО.АРТ.ПРО»
    Кадр из трейлера к фильму «В Арктику» © Скриншот видео с YouTube-канала «КИНО.АРТ.ПРО»

В краснодарском кинотеатре «Каро 8» 19 февраля состоится предпремьерный показ фильма «В Арктику» (16+)

Это документальная лента, снятая в экстремальных условиях. Картина посвящена исследованию самой большой ледяной пустыни мира. Съемочной команде удалось заснять все самые удаленные и труднодоступные архипелаги российской высокоширотной Арктики. Зрители увидят артефакты 17 века, познакомятся с моржами, белыми медведями и нарвалами, а также вместе с исследователями откроют новый остров. 

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Режиссером фильма выступил этнограф, путешественник и член РГО Леонид Круглов, совершивший более 50 путешествий в самые труднодоступные места Земли и снявший множество документальных картин, среди которых знаменитый «Великий северный путь».

Сбор гостей в 18:00, начало показа в 19:00. После просмотра зрители встретятся с Леонидом Кругловым, смогут поделиться впечатлениями от увиденного и задать ему вопросы. Билеты доступны по ссылке.

Кинотеатр «Каро 8» находится по адресу улица Володи Головатого, 313, (ТРЦ «Галерея-Краснодар»).

Как писали Юга.ру, жители Краснодара после выхода нового фильма стали активнее читать роман «Мастер и Маргарита». Спрос на произведение увеличился на 27%.

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