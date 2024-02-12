Жители Краснодара после выхода нового фильма стали активнее читать роман «Мастер и Маргарита»

Такой вывод сделал книжный сервис Литрес. Совокупное количество проданных экземпляров электронных и аудиокниг «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова среди пользователей кубанской столицы с 25 января по 7 февраля увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Специалисты связывают возрастание интереса к произведению с выходом новой экранизации с Аугустом Дилем, Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым в главных ролях, которая стартовала в российском прокате 25 января.

Сюжет фильма развивается в Москве 1930-х годов. Известный писатель и любимец публики внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги начинают избегать встреч с ним. В считанные дни он становится изгоем.