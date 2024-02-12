Жители Краснодара после выхода нового фильма стали активнее читать роман «Мастер и Маргарита»
Жители Краснодара стали больше интересоваться романом Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (18+)
Такой вывод сделал книжный сервис Литрес. Совокупное количество проданных экземпляров электронных и аудиокниг «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова среди пользователей кубанской столицы с 25 января по 7 февраля увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Специалисты связывают возрастание интереса к произведению с выходом новой экранизации с Аугустом Дилем, Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым в главных ролях, которая стартовала в российском прокате 25 января.
Сюжет фильма развивается в Москве 1930-х годов. Известный писатель и любимец публики внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги начинают избегать встреч с ним. В считанные дни он становится изгоем.
Как писали Юга.ру, краснодарцев 14 февраля приглашают посмотреть и обсудить фильм «Иди ко мне, детка!». Это драмеди 2023 года с Питером Динклэйджем и Энн Хэтэуэй в главных ролях. Картина о том, как творческий человек, пребывающий в кризисе, нашел вдохновение в случайном романе.