Краснодарцев приглашают на лекцию «Отечественная война 1812 года: фактчекинг»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарском центре притяжения «Пятница» 17 февраля пройдет лекция «Отечественная война 1812 года: фактчекинг» от проекта «Популярная история»

Программа:

  • кто такой Наполеон и почему он стал ночным кошмаром для всех монархов Европы;
  • был ли союз с Наполеоном за пять лет до начала войны национальным позором для России;
  • кто виноват в развязывании конфликта и в чем были его причины;
  • почему российскими главнокомандующими была выбрана тактика отступления;
  • что стало началом конца для французов в этой войне: суровая зима, Бородино, пожары в Москве или что-то иное;
  • у кого из командующих и правителей ЧСВ было выше;
  • и причем тут Великая Тартария.

Лекцию читает Алена Дубиковская. Начало в 14:00. Стоимость участия 350 рублей, запись по ссылке. Центр притяжения «Пятница» находится по адресу улица Калинина, 368.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 16 февраля состоится лекция «Что такое сексуальность» от местного образовательного проекта «Зарядка». Встречу проводит когнитивно-поведенческий психотерапевт, преподаватель психологии Лариса Бурлаченко.

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