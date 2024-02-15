Краснодарцев приглашают на лекцию «Отечественная война 1812 года: фактчекинг»

В краснодарском центре притяжения «Пятница» 17 февраля пройдет лекция «Отечественная война 1812 года: фактчекинг» от проекта «Популярная история»

Программа: кто такой Наполеон и почему он стал ночным кошмаром для всех монархов Европы;

был ли союз с Наполеоном за пять лет до начала войны национальным позором для России;

кто виноват в развязывании конфликта и в чем были его причины;

почему российскими главнокомандующими была выбрана тактика отступления;

что стало началом конца для французов в этой войне: суровая зима, Бородино, пожары в Москве или что-то иное;

у кого из командующих и правителей ЧСВ было выше;

и причем тут Великая Тартария. Лекцию читает Алена Дубиковская. Начало в 14:00. Стоимость участия 350 рублей, запись по ссылке. Центр притяжения «Пятница» находится по адресу улица Калинина, 368.