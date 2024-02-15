В районе Западного обхода Краснодара ускорился мобильный интернет МегаФона

МегаФон построил и запустил дополнительную телеком-инфраструктуру на северо-западе города

В результате емкость мобильной сети изменилась также в домах жилого комплекса «Самолет» в районе Западного обхода, в торговых, спортивных и образовательных учреждениях поблизости.

Квартал спроектирован как «город в городе» со своим бульваром с дубовой аллеей протяженностью 1,6 км. В планах застройщика — создать собственный парк с озером.

По замерам оператора, за последние три месяца потребление трафика в новом жилом массиве выросло почти в 3 раза. Ежедневно абоненты скачивают тут объём данных, сопоставимый с миллионами фильмов в HD. Максимальная скорость LTE теперь достигает 50 Мбит/с. Такое значение позволяет общаться с близкими по видеосвязи без задержек, постоянно использовать интернет для работы или учёбы и за секунды скачивать необходимые приложения.

«Важным фактором при покупке квартиры является цена, состояние и расположение жилья, а также доступность цифровых сервисов. Выбирая недвижимость, сегодня люди обращают внимание на наличие мобильной связи, поэтому, планируя развитие сети, мы учитываем городскую застройку и активность новоселов, чтобы бесперебойно обеспечивать их скоростным интернетом», — отметил директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.