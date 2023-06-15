Редактор Юга.ру проехал по новой платной дороге бесплатно. Репортаж с Дальнего Западного обхода Краснодара
Юга.ру проехали по Дальнему Западному обходу Краснодара. Показываем фото
Ранее Юга.ру писали, что 15 июня в Краснодаре официально открыли Дальний Западный обход. Но проехать по нему сразу не удалось — в момент запуска въезд на трассу со стороны Краснодара был закрыт.
Чуть позже все въезды открыли и редактор Юга.ру Александр Гончаренко смог проехать по новой трассе. Дорога платная — водителю легкового автомобилю придется заплатить 300 рублей. Проезд для большегрузов стоит от 450 до 900 рублей.
Проехать по трассе получилось бесплатно. Около 15:40 кассы выдали ошибку и перестали работать. Водителей пропустили без оплаты. Также редактор Юга.ру убедился, что если водитель заехал на обход случайно, первый разворот его ждет только перед кассами, на расстоянии примерно 6 км от поворота у станицы Марьянской.
Автомобилей на дороге мало. Большая часть из них — легковые. Это объясняется тем, что не все знали об открытии трассы и планировали свой маршрут по другому пути.
Протяженность дороги составляет почти 52 километра. Дорога проходит около станицы Марьянской, хутора Копанского, станиц Нововеличковской и Новотитаровской. В районе Динской трасса выходит к М-4 «Дон».
Отмечается, что дорога разгрузит Краснодар от транзитного транспорта и позволит сокрытить путь к Черному морю. По всей трассе нет светофоров и пересечений на одном уровне.