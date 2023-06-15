Редактор Юга.ру проехал по новой платной дороге бесплатно. Репортаж с Дальнего Западного обхода Краснодара

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Юга.ру проехали по Дальнему Западному обходу Краснодара. Показываем фото

Ранее Юга.ру писали, что 15 июня в Краснодаре официально открыли Дальний Западный обход. Но проехать по нему сразу не удалось — в момент запуска въезд на трассу со стороны Краснодара был закрыт.

Чуть позже все въезды открыли и редактор Юга.ру Александр Гончаренко смог проехать по новой трассе. Дорога платная — водителю легкового автомобилю придется заплатить 300 рублей. Проезд для большегрузов стоит от 450 до 900 рублей.

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Проехать по трассе получилось бесплатно. Около 15:40 кассы выдали ошибку и перестали работать. Водителей пропустили без оплаты. Также редактор Юга.ру убедился, что если водитель заехал на обход случайно, первый разворот его ждет только перед кассами, на расстоянии примерно 6 км от поворота у станицы Марьянской.

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Автомобилей на дороге мало. Большая часть из них — легковые. Это объясняется тем, что не все знали об открытии трассы и планировали свой маршрут по другому пути. 

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Протяженность дороги составляет почти 52 километра. Дорога проходит около станицы Марьянской, хутора Копанского, станиц Нововеличковской и Новотитаровской. В районе Динской трасса выходит к М-4 «Дон».

Отмечается, что дорога разгрузит Краснодар от транзитного транспорта и позволит сокрытить путь к Черному морю. По всей трассе нет светофоров и пересечений на одном уровне.

Автомобили дорога на курорт Дороги Краснодар Транспорт Черное море

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Редактор Юга.ру проехал по новой платной дороге бесплатно. Репортаж с Дальнего Западного обхода Краснодара
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