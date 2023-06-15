Редактор Юга.ру проехал по новой платной дороге бесплатно. Репортаж с Дальнего Западного обхода Краснодара

Ранее Юга.ру писали, что 15 июня в Краснодаре официально открыли Дальний Западный обход. Но проехать по нему сразу не удалось — в момент запуска въезд на трассу со стороны Краснодара был закрыт.

Чуть позже все въезды открыли и редактор Юга.ру Александр Гончаренко смог проехать по новой трассе. Дорога платная — водителю легкового автомобилю придется заплатить 300 рублей. Проезд для большегрузов стоит от 450 до 900 рублей.