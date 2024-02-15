В Краснодаре отремонтируют фекальный коллектор на Ближнем Западном обходе
Власти Краснодара рассказали о реконструкции канализационного коллектора на улице Александра Покрышкина
В Краснодаре реконструируют один из магистральных фекальных коллекторов. Он находится в аварийном состоянии, сообщил департамент городского хозяйства и ТЭК.
«Фекальные фонтаны, ручьи и реки»:
Речь идет о коллекторе, который отводит канализационные стоки с улицы Александра Покрышкина. На участке увеличат диаметр трубопровода до 800 мм.
К строительно-монтажным работам планируют приступить во втором квартале 2024 года.