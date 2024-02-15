В Краснодаре отремонтируют фекальный коллектор на Ближнем Западном обходе

Власти Краснодара рассказали о реконструкции канализационного коллектора на улице Александра Покрышкина

В Краснодаре реконструируют один из магистральных фекальных коллекторов. Он находится в аварийном состоянии, сообщил департамент городского хозяйства и ТЭК.

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Речь идет о коллекторе, который отводит канализационные стоки с улицы Александра Покрышкина. На участке увеличат диаметр трубопровода до 800 мм.



К строительно-монтажным работам планируют приступить во втором квартале 2024 года.