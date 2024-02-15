В Краснодаре отремонтируют фекальный коллектор на Ближнем Западном обходе

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Власти Краснодара рассказали о реконструкции канализационного коллектора на улице Александра Покрышкина

В Краснодаре реконструируют один из магистральных фекальных коллекторов. Он находится в аварийном состоянии, сообщил департамент городского хозяйства и ТЭК.

«Фекальные фонтаны, ручьи и реки»:

Речь идет о коллекторе, который отводит канализационные стоки с улицы Александра Покрышкина. На участке увеличат диаметр трубопровода до 800 мм.

К строительно-монтажным работам планируют приступить во втором квартале 2024 года.

Напомним, что власти Краснодара пообещали построить новый большой коллектор к 2025 году. Его возведут в Прикубанском округе.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре начали ямочный ремонт на Тургеневском мосту.

Инфраструктура Капремонт Краснодар Экология

Новости

В строительство четырех яхт-марин в Сочи инвестируют 500 млрд рублей
В Краснодаре отремонтируют фекальный коллектор на Ближнем Западном обходе
Между Москвой и Сочи запустят дополнительный «праздничный» поезд
В Сочи ограничат движение транспорта через поврежденный мост
В РЖД предложили привлекать к уголовной ответственности за нарушения ПДД на переездах
Краснодарцев приглашают на лекцию «Отечественная война 1812 года: фактчекинг»

Лента новостей

Реклама на сайте