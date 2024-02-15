В Сочи ограничат движение транспорта через поврежденный мост

Краснодарский край

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  • Движение грузовых автомобилей запрещено © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Движение грузовых автомобилей запрещено © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Сочи ограничат движение грузового транспорта по мосту через реку Кудепста

Из-за сильных дождей опора моста, который располагается на улице Заречной в селе Верхнениколаевское, оказалась повреждена. Специалисты осмотрели сооружение и решили ограничить движение грузового транспорта.

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Мост соединяет село с населением 1300 человек с микрорайоном Кудепста. Предполагается, что пассажиры будут доезжать до него на автобусе, переходить пешком, а дальше будут садиться в другие автобусы. Такая схема будет действовать, пока готовят объездной путь через село Бестужевское. Как только дорогу откроют, мост начнут реконструировать, сообщили в Муниципальном центре управления курортом.

Сейчас готовят документы, чтобы подать заявку на финансирование работ. Проезд легковых машин по мосту разрешен.

Как писали Юга.ру, западный подъезд к Ростову-на-Дону перекрыли на капремонт. Объект планируют сдать в эксплуатацию осенью 2024 года.

Ремонт дорог Сочи Транспорт

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