В Сочи ограничат движение транспорта через поврежденный мост

Из-за сильных дождей опора моста, который располагается на улице Заречной в селе Верхнениколаевское, оказалась повреждена. Специалисты осмотрели сооружение и решили ограничить движение грузового транспорта.

Мост соединяет село с населением 1300 человек с микрорайоном Кудепста. Предполагается, что пассажиры будут доезжать до него на автобусе, переходить пешком, а дальше будут садиться в другие автобусы. Такая схема будет действовать, пока готовят объездной путь через село Бестужевское. Как только дорогу откроют, мост начнут реконструировать, сообщили в Муниципальном центре управления курортом.

Сейчас готовят документы, чтобы подать заявку на финансирование работ. Проезд легковых машин по мосту разрешен.