В Сочи решили объединить все пляжи Мамайки

На заседании был представлен проект пешеходного маршрута протяженностью 2,9 км, который соединит все пляжи в северной части центрального Сочи от «Октябрьского» до железнодорожной платформы «73-й км».

Создание единого пешеходного кластера в микрорайоне Мамайка обсудили 26 января на Градостроительном совете Сочи — об этом сообщил Муниципальный центр управления города-курорта в своем телеграм-канале.

Для того, чтобы полностью реализовать этот проект, необходимо проложить более 500 метров тротуаров, построить пешеходный мост через реку Псахе и сделать под железной дорогой четыре прокола, которые облегчат пеший доступ на пляжи.

«В концепции также предусмотрен единый архитектурно-художественный облик всех пляжных территорий, соответствующий современным требованиям для рекреационных объектов. Индивидуальность каждого пляжа в проекте подчеркивается с помощью цветовых решений, с формированием своеобразных «брендов пляжей». Обязательным является наполнение пляжей спортивными площадками, детскими игровыми зонами», говорится в сообщении сочинского МЦУ.

Также отмечается, что «эксперты поддержали концепцию и отметили важность реализации проекта». Конкретные сроки начала и окончания строительства на заседании названы не были.