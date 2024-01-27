В Сочи решили объединить все пляжи Мамайки

Краснодарский край

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  • Сочинский пляж © Фото Ula Ulachka, freepik.com
    Сочинский пляж © Фото Ula Ulachka, freepik.com

Градостроительный совет Сочи представил проект единой пешеходной зоны для всех пляжей микрорайона Мамайка

Создание единого пешеходного кластера в микрорайоне Мамайка обсудили 26 января на Градостроительном совете Сочи — об этом сообщил Муниципальный центр управления города-курорта в своем телеграм-канале.

На заседании был представлен проект пешеходного маршрута протяженностью 2,9 км, который соединит все пляжи в северной части центрального Сочи от «Октябрьского» до железнодорожной платформы «73-й км».

  • Проект единого пешеходного кластера в сочинском микрорайоне Мамайка © Скриншот публикации в телеграм-канале сочинского МЦУ, T.me/mcusochi
    Проект единого пешеходного кластера в сочинском микрорайоне Мамайка © Скриншот публикации в телеграм-канале сочинского МЦУ, T.me/mcusochi

Для того, чтобы полностью реализовать этот проект, необходимо проложить более 500 метров тротуаров, построить пешеходный мост через реку Псахе и сделать под железной дорогой четыре прокола, которые облегчат пеший доступ на пляжи.

«В концепции также предусмотрен единый архитектурно-художественный облик всех пляжных территорий, соответствующий современным требованиям для рекреационных объектов. Индивидуальность каждого пляжа в проекте подчеркивается с помощью цветовых решений, с формированием своеобразных «брендов пляжей». Обязательным является наполнение пляжей спортивными площадками, детскими игровыми зонами», говорится в сообщении сочинского МЦУ.

Также отмечается, что «эксперты поддержали концепцию и отметили важность реализации проекта». Конкретные сроки начала и окончания строительства на заседании названы не были.

Помимо этого, вчера стало известно, что в краснодарском микрорайоне Гидростроителей к лету 2024 года планируют открыть песчаный пляж, а к планируемому в станице Благовещенской курорту «Новая Анапа» собираются провести ветку аэроэкспресса.

Благоустройство Пляжи Сочи

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