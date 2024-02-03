В Сочи создали рабочую группу для строительства четырех марин. Показываем проекты

В мэрии Сочи рассказали, что началась подготовка к строительству четырех марин в разных районах курорта

В телеграм-канале первого заместителя главы Сочи по экономике и финансам Светланы Калининой появилась информация о том, что специалисты приступают к проработке строительства четырех марин.

Чиновница рассказала, что 15 мая 2024 года участники рабочей группы представят первый отчет о проделанной работе. Речь идет о строительстве четырех марин:

В 2022 году Юга.ру писали о планах сочинских властей построить четыре марины, но тогда в мэрии говорили в том числе об объекте в Лазаревском районе Сочи. Теперь в списке указана марина в Хостинском районе.

Проекты всех марин в Сочи можно посмотреть на специальном сайте . Там представлены восемь проектов. Показываем четыре, о реализации которых заявили в мэрии:

Напомним, СМИ писали о резком увеличении количества яхт в Сочи в 2022 году. Наплыв связывали с арестами судов известных российских бизнесменов в Европе. В то же время некоторые из владельцев стали продавать яхты или обменивать на недвижимость в Сочи, поскольку на курорте мало стоянок для судов.

В апреле 2022 года в Имеретинском порту пришвартовалась яхта миллиардера Олега Дерипаски за 58 млн долларов.