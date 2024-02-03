В Сочи создали рабочую группу для строительства четырех марин. Показываем проекты
В мэрии Сочи рассказали, что началась подготовка к строительству четырех марин в разных районах курорта
В телеграм-канале первого заместителя главы Сочи по экономике и финансам Светланы Калининой появилась информация о том, что специалисты приступают к проработке строительства четырех марин.
Чиновница рассказала, что 15 мая 2024 года участники рабочей группы представят первый отчет о проделанной работе. Речь идет о строительстве четырех марин:
- в Адлере — «Южный риф» (300 яхт, 10 тыс.номеров),
- в пос. Головинка — «Каньон Прохладный» (250 яхт, 1 730 номеров),
- в пос. Совет Квадже — «Водопадная» (240 яхт, 1 500 номеров),
- в Хостинском районе — «Коста Марина» (530 яхт, 7 тыс. номеров).
В 2022 году Юга.ру писали о планах сочинских властей построить четыре марины, но тогда в мэрии говорили в том числе об объекте в Лазаревском районе Сочи. Теперь в списке указана марина в Хостинском районе.
Проекты всех марин в Сочи можно посмотреть на специальном сайте. Там представлены восемь проектов. Показываем четыре, о реализации которых заявили в мэрии:
Напомним, СМИ писали о резком увеличении количества яхт в Сочи в 2022 году. Наплыв связывали с арестами судов известных российских бизнесменов в Европе. В то же время некоторые из владельцев стали продавать яхты или обменивать на недвижимость в Сочи, поскольку на курорте мало стоянок для судов.
В апреле 2022 года в Имеретинском порту пришвартовалась яхта миллиардера Олега Дерипаски за 58 млн долларов.