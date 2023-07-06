В Краснодаре появился проект «Пойдем поедим» для новых знакомств

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Алиса Москаленко запустила в Краснодаре проект «Пойдем поедим»

С его помощью жители и гости города смогут заводить новые знакомства или встречаться с друзьями за завтраком, обедом или ужином в местных кафе и ресторанах. Создатели решили, что кубанской столице нужна новая традиция.

Каждый из участников телеграм-канала может написать Алисе Москаленко: «Пойдем поедим?», указать время и место, где хочет встретиться. К заявке обязательно приложить краткую справку о себе (меня зовут, я занимаюсь, люблю есть, мой любимый мем). Далее Алиса опубликует заявку, а все желающие могут написать в комментариях «Пойдем!» и прийти на встречу.

Правила сообщества:

  • место выбирает тот, кто приглашает;
  • каждый платит сам за себя;
  • если хотите прийти на запрос человека, обязательно нужно отметиться в комментариях.

В дальнейшем создатели представляют себе проект как подборку заявок на встречи в разных местах и в разное время в один день, чтобы участники сообщества могли выбрать локацию и человека для совместного наслаждения едой.

Напомним, приложение для знакомств «Тиндер», созданное в 2012 году в Лос-Анджелесе группой выпускников Университета Южной Калифорнии, полностью ушло из России 30 июня 2023 года. В тот же день в Сочи прошла церемония прощания с ресурсом.

Афиша Еда Краснодар Рестораны

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