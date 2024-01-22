В Краснодаре хотят продать Пашковский хлебозавод за 20 млн рублей

Имущество Пашковского хлебозавода выставили на торги. Стартовая цена — 20 млн рублей

Данные сведения опубликовали 21 января на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве. В состав лота входят производственное здание (392,2 кв. м), склад (182,4 кв. м), нежилое трехэтажное здание хлебозавода (1864,2 кв. м), различные помещения (180,8 кв. м) и доля в праве собственности на земельный участок (6 тыс. кв. м).

Подать заявку можно до 26 февраля 2024 года, а сами торги назначили на 28 февраля.

ООО «Пашковский хлебозавод», по данным «Спарк-Интерфакс», зарегистрировали в Краснодаре в 2008 году. Основным видом деятельности компании является производство хлеба, мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных. В 2020 году выручка компании составила 81,8 млн рублей, а убыток — 23,5 млн рублей. Предприятие принадлежит Владимиру и Татьяне Харламовым (по 55% и 45% доли в УК соответственно).