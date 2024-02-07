Под Новороссийском появится винодельческий комплекс за 1,3 млрд рублей
Власти Новороссийска заключили соглашение о сотрудничестве с ООО «Терруар-Инвест» и НАО «Корпорация развития Краснодарского края» о появлении комплекса по выращиванию винограда
Для этой цели в хозяйственный оборот вовлекут более 200 га земли в хуторе Семигорский. Проект должен обеспечить работой 120 новороссийцев, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.
Планируемый объем инвестиций составляет 1,3 млрд рублей. В дальнейшем на территории комплекса планируют строительство винзавода и кемпинга, а также производство саженцев.
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