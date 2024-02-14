В Сириусе 14 февраля проверят системы оповещения
Жителей Сириуса предупредили о звуке сирен. На федеральной территории запланировали проверку системы оповещения
Администрация предупреждает о громких звуках сирен 14 февраля. Сигнал включат в 15:00. Жителей и гостей федеральной территории просят соблюдать спокойствие и порядок и не реагировать на звук.
Подобные мероприятия позволяют объективно проверить работоспособность средств оповещения, а также оценить готовность дежурного персонала, который должен запускать системы.
Ранее проверка системы оповещения прошла в Краснодаре 15 декабря, в Туапсе 15 ноября.
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