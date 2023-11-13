В Туапсе 15 ноября прозвучит сирена

Краснодарский край

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    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

В Туапсе проведут проверку систем оповещения. Жители могут услышать звуки сирены

Пресс-служба мэрии Туапсе сообщает, что 15 ноября жители города могут услышать звуки сирены. В 10:00 на курорте проведут плановую проверку систем оповещения «РН-Туапсинский НПЗ».

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В Туапсе включат электрические сирены и голосовое оповещение о проверке. Власти просят граждан сохранять спокойствие. 

Напомним, что последний раз в Краснодарском крае сирена звучала 4 октября. Это была проверка.

Как писали ранее Юга.ру, 9 ноября в краснодарском аэропорте провели аварийно-спасательные учения. 

Безопасность Туапсинский район Учения

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