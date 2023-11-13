В Туапсе 15 ноября прозвучит сирена

Пресс-служба мэрии Туапсе сообщает , что 15 ноября жители города могут услышать звуки сирены. В 10:00 на курорте проведут плановую проверку систем оповещения «РН-Туапсинский НПЗ».

В Туапсе включат электрические сирены и голосовое оповещение о проверке. Власти просят граждан сохранять спокойствие.



Напомним, что последний раз в Краснодарском крае сирена звучала 4 октября. Это была проверка.



Как писали ранее Юга.ру, 9 ноября в краснодарском аэропорте провели аварийно-спасательные учения.