В Туапсе 15 ноября прозвучит сирена
В Туапсе проведут проверку систем оповещения. Жители могут услышать звуки сирены
Пресс-служба мэрии Туапсе сообщает, что 15 ноября жители города могут услышать звуки сирены. В 10:00 на курорте проведут плановую проверку систем оповещения «РН-Туапсинский НПЗ».
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В Туапсе включат электрические сирены и голосовое оповещение о проверке. Власти просят граждан сохранять спокойствие.
Напомним, что последний раз в Краснодарском крае сирена звучала 4 октября. Это была проверка.
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