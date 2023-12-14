В Краснодаре 15 декабря включат сирены для проверки системы оповещения

Краснодарцев предупредили о звуке сирен. В городе запланировали проверку системы оповещения

Мэрия Краснодара предупреждает горожан о громких звуках сирен 15 декабря. Сигнал включат в 15:00 для проверки обновленной системы оповещения.

Читайте также: Синоптики прогнозируют потепление в Краснодарском крае и Крыму в конце недели

Как рассказали в администрации, в 2023 году в городе установили дополнительные электросирены. Для проверки включат только их. Жителей просят не реагировать на сигналы.