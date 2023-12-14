В Краснодаре 15 декабря включат сирены для проверки системы оповещения

Краснодарский край

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  • Система оповещения населения об опасности © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    Система оповещения населения об опасности © Фото пресс-службы администрации Краснодара

Краснодарцев предупредили о звуке сирен. В городе запланировали проверку системы оповещения

Мэрия Краснодара предупреждает горожан о громких звуках сирен 15 декабря. Сигнал включат в 15:00 для проверки обновленной системы оповещения.

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Как рассказали в администрации, в 2023 году в городе установили дополнительные электросирены. Для проверки включат только их.

Жителей просят не реагировать на сигналы.

Напомним, 12 декабря в Ростовской области прошел ледяной дождь. Жители остались без электричества. В Аксае и Аксайском районе ввели режим ЧС. Подробнее Юга.ру писали здесь.

Краснодар МЧС Учения

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