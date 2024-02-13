МТС вложила 1 млрд рублей в мобильный интернет на Красной Поляне и планирует покрыть связью ж/д между Краснодаром и Сочи

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

Провайдер завершил строительство инфраструктуры на Красной Поляне и рассказал о достижении пиковой скорости 305,3 Мбит/с

На пресс-конференции МТС 13 февраля директор компании в Краснодарском крае Сергей Ласкавый рассказал о завершении пятилетней работы по строительству инфраструктуры в горах Сочи.

В общей сложности за годы проект потребовал вложений в размере около 1 млрд рублей. ИАА TelecomDaily провело замеры скорости мобильного интернета в горном кластере Сочи и сделало вывод, что лучший показатель у МТС — до 305,3 Мбит/с (пиковое значение). По данным аналитиков, скорость интернета у «МегаФона» — 272,4 Мбит/с, у «Билайна» — 255,9 Мбит/с, у Tele2 — 137,1 Мбит/с.

Термальные источники Краснодарского края и Адыгеи:

Как рассказали представители МТС, работа в Сочи осложняется горной местностью и наличием охраняемых природных территорий. Такие особенности делают непростым поиск земельных участков для строительства станций. Несмотря на это, в планах у компании создать устойчивое соединение не только на самих курортах, но и по пути к ним.

«Мы занимаемся железной дорогой. У нас есть целая программа, которая реализуется уже третий год. Наша цель — обеспечить устойчивое покрытие 4G вдоль железной дороги от Краснодара до Сочи. Там сейчас много мертвых зон, и абоненты не имеют доступа к услугам сети», — рассказал Сергей Ласкавый.

Как недавно писали Юга.ру, в 87 поселках Краснодарского края впервые появилась стабильная мобильная связь МТС.

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