МТС вложила 1 млрд рублей в мобильный интернет на Красной Поляне и планирует покрыть связью ж/д между Краснодаром и Сочи

На пресс-конференции МТС 13 февраля директор компании в Краснодарском крае Сергей Ласкавый рассказал о завершении пятилетней работы по строительству инфраструктуры в горах Сочи.

В общей сложности за годы проект потребовал вложений в размере около 1 млрд рублей. ИАА TelecomDaily провело замеры скорости мобильного интернета в горном кластере Сочи и сделало вывод, что лучший показатель у МТС — до 305,3 Мбит/с (пиковое значение). По данным аналитиков, скорость интернета у «МегаФона» — 272,4 Мбит/с, у «Билайна» — 255,9 Мбит/с, у Tele2 — 137,1 Мбит/с.

Как рассказали представители МТС, работа в Сочи осложняется горной местностью и наличием охраняемых природных территорий. Такие особенности делают непростым поиск земельных участков для строительства станций. Несмотря на это, в планах у компании создать устойчивое соединение не только на самих курортах, но и по пути к ним.

«Мы занимаемся железной дорогой. У нас есть целая программа, которая реализуется уже третий год. Наша цель — обеспечить устойчивое покрытие 4G вдоль железной дороги от Краснодара до Сочи. Там сейчас много мертвых зон, и абоненты не имеют доступа к услугам сети», — рассказал Сергей Ласкавый.