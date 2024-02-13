22% жителей Краснодарского края превратили хобби в работу — опрос

Эксперты выяснили, какой вид хобби чаще всего становился для жителей Краснодарского края реальной работой с достойным заработком

Исследование показало, что 22% опрошенных вырастили свою профессию из любимого дела. Причем мужчины на 7% чаще женщин делают хобби своей работой, приносящей деньги. Что немаловажно, увлечение может перерасти во что-то большее в равной степени как у молодых (23% респондентов в возрасте 18-24 лет заявили о такой практике), так и у взрослых (23% ответивших среди 55+). Чаще всего те, кто сделали из хобби работу, занимаются: программированием (20%), механикой и техникой (18%), рисованием (11%), литературой (6%), сообщает hh.ru.

Две трети опрошенных заявили, что превратить увлечение в профессию им было несложно. 33% столкнулись с проблемами и основными были недостаток опыта (68%) и отсутствие профобразования (41%). Еще 37% респондентов заявили, что не подходили работодателям по профессиональным критериям. При этом 31% опрошенных заявили, что довольны доходом, который получают сейчас. 69% ожидали от хобби, которое стало работой, большего заработка.

Некоторым участникам опроса увлечение принесло хороший карьерный рост. Так, 9% стали владельцами собственного бизнеса, 8% — топ-менеджерами, еще 16% — руководителями отделов или менеджерами проектов, 45% — специалистами своих направлений. Исследование также показало, что в 67% случаев люди, сделавшие хобби заработком, в целом довольны своим выбором. Из них 39% удовлетворены полностью, 27% довольны, но ожидают большего. Еще 23% пока не успели добиться того, чего хотели, а 8% планируют перейти в другую профессию.