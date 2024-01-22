20% трудоустроенных краснодарцев подрабатывают — опрос

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя valeria_aksakova с сайта freepik.com
    © Фото пользователя valeria_aksakova с сайта freepik.com

Эксперты выяснили, сколько трудоустроенных краснодарцев имеют подработки и и как много времени у них отнимает дополнительная работа

Специалисты сервиса SuperJob в период с 9 по 17 января 2024 года провели опрос среди трудоустроенных жителей Краснодара. Они выяснили, что у 20% горожан есть подработки.

В Краснодарском крае мигрантам теперь нельзя работать по патентам:

Чаще дополнительную занятость имеют краснодарцы старше 45 лет (23%). При этом опрошенные с удаленной работой подрабатывают активнее, чем те, кто трудится вне дома (26% против 19% соответственно).

63% респондентов тратят на подработки менее 10 часов в неделю, 24% (каждый четвертый) — от 10 до 20 часов, а 13% — более 20 часов.

Как показало исследование, каждому третьему жителю Краснодара дополнительный труд приносит от 10 до 30% общего дохода. У 37% опрошенных прибыль от подработки составляет менее 10% общего дохода, у 16% — от 30 до 50%, а у 14% — более 50%.

Напомним, что в Краснодаре, исходя из показателей опроса, труднее всего найти работу мужчинам старше 60 лет.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае, по данным аналитиков, руководители могут получать более миллиона рублей.

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