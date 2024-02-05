Российские женщины с зарплатой от 100 тыс. рублей не желают становиться домохозяйками — опрос

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Эксперты сервиса SuperJob выяснили, сколько российских женщин хотят стать домохозяйками и как на это влияет доход их мужей

Шесть из десяти замужних россиянок рассказали, что доходов их мужей недостаточно, чтобы содержать семью в одиночку. Исследование показало, 31% женщин готовы отказаться от карьеры и стать домохозяйкой, если зарплата супруга вырастет.  

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23% женщин назвали заработки своих мужей достаточно высокими, чтобы в одиночку содержать семью. Однако стать домохозяйкой согласилась бы только каждая седьмая. Это в два раза меньше, чем среди россиянок, чьи супруги зарабатывают недостаточно.

По данным опроса, посвятить себя дому чаще хотят россиянки с доходом до 50 тыс. рублей в месяц (34% среди тех, чьи мужья не смогут содержать семью против 18% среди женщин, чьи вторые половинки получают хорошую зарплату). Женщины с доходом от 100 тыс. рублей не желают уделять все время быту. Отказаться от карьеры в пользу семейных забот чаще готовы женщины моложе 34 лет.

Среди женатых мужчин 26% могут оставить карьеру и стать домохозяином, если доходов супруги будет хватать на семью. Такая перспектива чаще привлекает респондентов в возрасте от 35 до 44 лет (30%).

Желание остаться на хозяйстве больше выразили российские мужчины с доходом до 50 тыс. рублей в месяц (31%). Мужчины с доходом от 100 тыс. рублей против того, чтобы заниматься только домом в ущерб карьере.

Аналитики выяснили, что за последние четыре года женщин, готовых отказаться от работы, стало больше. Эксперты отметили, что число мужчин, желающих стать домохозяином, не меняется.

Напомним, что в Краснодаре, по данным опроса, 20% трудоустроенных жителей имеют подработки.

Как писали ранее Юга.ру, эксперты выяснили, что в Краснодарском крае не хватает медицинских работников.

Опрос провели в период с 19 января по 1 февраля 2024 года среди 6 700 респондентов.

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