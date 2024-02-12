Стало известно, в какую сумму в Краснодаре в среднем обходится свидание

Геосервис 2ГИС определил, сколько нужно денег на романтический вечер в крупнейших городах России

Дороже всего встреча обойдется ожидаемо в Москве. Там средняя стоимость букета составляет 2585 рублей, средний чек общепита — 4108 рублей. Итого 6693 рубля. Следом идут Владивосток — 5832 рубля, Красноярск — 5597, Казань — 5569 рублей, Санкт-Петербург — 5370 рублей, Новосибирск — 5326 рублей и Хабаровск — 5274 рубля.

Восьмую строчку занимает Краснодар — 5265 рублей. Ростов-на-Дону на 17 месте — 4726 рублей. Среди 26 городов рейтинга самым экономичным оказался Ульяновск — среднестатистическое свидание обойдется жителям этого города в 3914 рублей.

Эксперты учитывали сумму минимального набора трат: средний чек в ресторанах на двоих и среднюю стоимость букета из семи красных роз.

На основе средней стоимости свидания и данных Росстата о зарплатах в регионах за ноябрь 2023 года эксперты рассчитали индекс свидания для каждого города — сколько романтических встреч можно организовать на среднюю зарплату в месяц.

Победила Тюмень (20), далее идут Москва (19), Санкт-Петербург (17), Иркутск (15), Красноярск, Хабаровск, Екатеринбург и Челябинск (по 14), Пермь и Ульяновск (по 13).