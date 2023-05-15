В Адыгее нашли 33 редких вида орхидей. Экологи рассказали, почему цветок называют хитрым

Ученые-экологи и студенты Майкопского государственного технологического университета (МГТУ) нашли в Адыгее 33 редких вида орхидей

О своих находках студенты МГТУ рассказали на лекции о проблемах экологии и защите редких видов растений, приуроченной ко Дню экологического образования. Мероприятие прошло под руководством ведущего научного сотрудника, доктора биологических наук, профессора Эмилии Сиротюк и доцента кафедры экологии и защиты окружающей среды Галины Гуниной.

«Во время наших экспедиций 2021-2022 годов мы впервые за долгое время нашли редчайший экземпляр орхидеи — стевениелла сатириовидная — многолетнее травянистое растение монотипного рода. Два экземпляра нашли в природоохранном парке Большой Тхач. Это невысокое и очень красивое исчезающее растение», — рассказала Эмилия Сиротюк.

По словам эксперта, орхидеи не только красивые, но и очень «мудрые». Например, на ранних стадиях и в течение жизни они вступают в симбиоз с грибами, которые поставляют растению минералы, соли и воду взамен на органические питательные вещества. Большим разнообразием и оригинальностью отличаются и механизмы опыления орхидей. На Северо-Западном Кавказе семена безнектарных орхидей специально прорастают с похожими на них нектарными растениями, чтобы насекомые опыляли «хитрые» орхидные виды.

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Студенты и ученые МГТУ несколько лет изучают популяцию орхидей Адыгеи в литературных исследованиях, гербарных коллекциях и совместных с Управлением по охране окружающей среды и природных ресурсов Адыгеи экспедициях. Они описали все виды, встретившиеся за это время на территории региона, зафиксировали численность особей, их возрастную и виталитетную структуру (интенсивность цветения и образования семян — прим.ред).

Состояние популяций 71,4% видов орхидей в Адыгее ученые МГТУ оценивают как критическое или временно-критическое. Больше 92% из изученных видов имеют небольшие популяционные поля.

На сохранение орхидей в регионе влияют изменение климата, вырубка лесов, поведение человека — сборы цветов на букеты, выкапывание для переноса на садовые участки и заготовки лекарственного сырья, вытаптывание людьми и домашним скотом — и, главное, уничтожение мест обитаний.

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Для защиты мест обитания и сохранения орхидей в Адыгее ученые МГТУ предложили внести в Красную книгу республики все 33 найденных вида. Сейчас в ней только 25, при этом 19 из них внесены в Красную книгу России.

Другой важный фактор спасения популяций — экологическое воспитание. На лекции обсудили значение высшего специального экологического образования, преподавания экологических дисциплин в школах, вузах и колледжах на всех специальностях, а также важные эко-привычки.