Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по размеру ипотеки — аналитики

На Кубани в декабре 2023 года сумма ипотечных кредитов достигла 41,13 млрд рублей

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) проанализировало кредитную активность россиян в декабре 2023 года. Специалисты выяснили, что к концу прошлого года средний размер ипотеки в стране составил 4,45 млн рублей, это рекордное значение.



Также ОКБ составило рейтинг регионов по объему ипотечных кредитов за декабрь 2023 года. На первом месте оказалась Москва там за месяц взяли больше 16 тыс. кредитов на сумму 129,57 млрд рублей, на втором — Московская область (13,19 тыс. кредитов на 82,67 млрд рублей), а на третьем — Санкт-Петербург (10,67 тыс. кредитов на 63,49 млрд рублей). Четверку лидеров замкнул Краснодарский край, жители региона оформили 8,63 тыс. ипотечных кредитов на сумму.

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Как сообщает бюро, Ростовская область в данном рейтинге заняла девятое место (5,71 тыс. кредитов на 22,87 млрд рублей), а Ставропольский край — 19 место (3,75 тыс. кредитов на 14,29 млрд рублей).



Согласно показателям ОКБ, самые крупные ипотечные кредиты (средний размер) в декабре 2023 года выдавали жителям Москвы — 7,7 млн рублей, Московской области — 6,27 млн рублей, Санкт-Петербурга — 5,95 млн рублей, Якутии — 5,19 млн рублей и Краснодарского края — 4,77 млн рублей. В Ростовской области средний чек ипотеки составил 4,01 млн рублей, а в Ставропольском крае — 3,82 млн рублей.