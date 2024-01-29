В Краснодарском крае экранизация «Мастера и Маргариты» собрала больше 21 млн рублей
Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил российский прокат. В Краснодарском крае картина тоже стала лидером рейтинга
В России общие сборы «Мастера и Маргариты» составили более 415 млн рублей за три дня. С 25 по 28 января 33 тыс. сеансов посетили 995 тыс. жителей страны.
Почти миллиард рублей потратили в кинотеатрах жители Краснодарского края в 2023 году:
В Краснодарском крае за этот же период картина собрала 21 млн рублей. В регионе на 1,2 тыс. сеансах побывали 48 тыс. зрителей.
Отметим, что в Московской области с 25 по 28 января кассы получили от фильма 35 млн рублей, в Ленинградской области — 3,3 млн рублей, в Ростовской области — 11 млн рублей, а в Ставропольском крае — 5 млн рублей.
В главных ролях: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Аугуст Диль. Режиссер — Михаил Локшин.
В 2018 году картина вошла в список кинопроектов, которым Фонд кино выделил господдержку. Бюджет картины — 1,2 млрд рублей. Как указано на сайте Фонда кино, из них 600 млн рублей предоставила госорганизация. Ранее СМИ писали, что речь идет о 800 млн рублей.
Изначально название проекта должно было повторять название одноименного романа Михаила Булгакова. В процессе съемок продюсеры решили назвать картину «Воланд», но позже отказались и вернулись к первоначальному замыслу.
В дни премьеры фильма некоторые российские СМИ написали о том, что общественники требуют возбудить в отношении режиссера уголовное дело. По информации изданий, активистов возмутила якобы антироссийская позиция Локшина. Официальной информации о каких-либо проверках в отношении режиссера нет.
Как писали ранее Юга.ру, вторая часть «Холопа» собрала на Кубани более 100 млн рублей за шесть дней.