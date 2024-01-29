В Краснодарском крае экранизация «Мастера и Маргариты» собрала больше 21 млн рублей

Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил российский прокат. В Краснодарском крае картина тоже стала лидером рейтинга

В России общие сборы «Мастера и Маргариты» составили более 415 млн рублей за три дня. С 25 по 28 января 33 тыс. сеансов посетили 995 тыс. жителей страны.

Почти миллиард рублей потратили в кинотеатрах жители Краснодарского края в 2023 году:

В Краснодарском крае за этот же период картина собрала 21 млн рублей. В регионе на 1,2 тыс. сеансах побывали 48 тыс. зрителей.

Отметим, что в Московской области с 25 по 28 января кассы получили от фильма 35 млн рублей, в Ленинградской области — 3,3 млн рублей, в Ростовской области — 11 млн рублей, а в Ставропольском крае — 5 млн рублей.