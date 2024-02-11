РЖД: в Ростовской области поезда задерживаются на время до пяти часов

В РЖД рассказали о ситуации с опозданием поездов на территории Ростовской области 11 февраля

По состоянию на 12:00 на время от одного до двух часов задерживаются шесть поездов. Поезда №136 Санкт-Петербург — Махачкала и №49 Кисловодск — Санкт-Петербург опаздывают на пять часов.

В СКЖД рассказали, что вечером (около 23 часов) 10 февраля из-за плохой погоды в Ростовской области между станциями Зверево и Лесостепь на время до пяти часов задержали 10 поездов. Причина — повреждение линий питания автоматических систем регулирования движения поездов.

По данным организации, 11 февраля больше 50 железнодорожников работают на месте, чтобы устранить неисправность.

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«Пассажиры поездов, задерживающихся на четыре и более часов, были обеспечены дополнительным питанием. В поездах поддерживается комфортный температурный режим», — рассказали в СКЖД.

Информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).