Между Сочи и Туапсе отменили 23 электрички. В 2023 году ущерб от паводков превысил 300 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

9 февраля в Туапсинском районе и Сочи снова отменили пригородные электропоезда из-за последствий непогоды

Приостановлено движение 23 электричек на направлениях «Туапсе — Имеретинский курорт», «Имеретинский курорт — Сочи», «Аэропорт — Туапсе», «Сочи — Аэропорт», «Аэропорт — Адлер».

Некоторые маршруты между этими станциями сокращены, как и «Лазаревская — Роза Хутор, «Аэропорт Сочи — Лоо» и «Имеретинский Курорт — Лоо».

Подробнее об изменении расписания можно узнать на сайте перевозчика.

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Сегодня же депутат Госдумы Сергей Алтухов встречался с вице-губернатором Романом Лузиновым. Они сообщили, что за 2023 год паводки обошлись Туапсинскому району больше чем в 300 млн рублей.

«Весь прошлый год выдался непростым с точки зрения погодных катаклизмов, зимний сезон тоже отмечен сходами селей и подъемом уровня рек. Очистка от мусора и поваленных деревьев здесь необходима, но также нужно более комплексно следить за состоянием рек и гидротехнических сооружений»,написал Алтухов в своем телеграм-канале.

Как сообщали Юга.ру, 5 февраля недалеко от Сочи сель сошел на железную дорогу. 15 тыс. пассажиров задержанных поездов перевозили автобусами. 

Железная дорога Происшествия Сочи Стихийные бедствия Туапсинский район

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