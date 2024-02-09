Между Сочи и Туапсе отменили 23 электрички. В 2023 году ущерб от паводков превысил 300 млн рублей

Некоторые маршруты между этими станциями сокращены, как и «Лазаревская — Роза Хутор, «Аэропорт Сочи — Лоо» и «Имеретинский Курорт — Лоо».

Сегодня же депутат Госдумы Сергей Алтухов встречался с вице-губернатором Романом Лузиновым. Они сообщили, что за 2023 год паводки обошлись Туапсинскому району больше чем в 300 млн рублей.

«Весь прошлый год выдался непростым с точки зрения погодных катаклизмов, зимний сезон тоже отмечен сходами селей и подъемом уровня рек. Очистка от мусора и поваленных деревьев здесь необходима, но также нужно более комплексно следить за состоянием рек и гидротехнических сооружений», — написал Алтухов в своем телеграм-канале.