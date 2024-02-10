В поселке под Краснодаром начали благоустраивать сквер

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала krd.ru
    © Скриншот из телеграм-канала krd.ru

Стартовало благоустройство сквера Памяти Героев-танкистов в пос. Колосистом под Краснодаром

Подрядчик проводит демонтажные работы. Уже вывезли старое детское игровое оборудование, скамейки, урны и ограждение. Сейчас там снимают асфальт с дорожек, где уложат тротуарную плитку. Общественную территорию для благоустройства выбрали по итогам голосования.

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В сквере памяти Героев-танкистов создадут прогулочные зоны, территории для проведения массовых мероприятий. Также в нем установят системы уличного освещения, видеонаблюдения, детское игровое и спортивное оборудование, туалеты. Завершить благоустройство планируют до конца сентября 2024 года.

Как писали Юга.ру, в Анапе решают, на что потратить курортный сбор. Одна из идей — «Парк сказок».

Благоустройство Краснодар Парки

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