В поселке под Краснодаром начали благоустраивать сквер

Стартовало благоустройство сквера Памяти Героев-танкистов в пос. Колосистом под Краснодаром

Подрядчик проводит демонтажные работы. Уже вывезли старое детское игровое оборудование, скамейки, урны и ограждение. Сейчас там снимают асфальт с дорожек, где уложат тротуарную плитку. Общественную территорию для благоустройства выбрали по итогам голосования.

В сквере памяти Героев-танкистов создадут прогулочные зоны, территории для проведения массовых мероприятий. Также в нем установят системы уличного освещения, видеонаблюдения, детское игровое и спортивное оборудование, туалеты. Завершить благоустройство планируют до конца сентября 2024 года.