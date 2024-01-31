В парке «Краснодар» появится холм с кедровыми деревьями

Там создадут геопластику в виде холма размером 45 на 10 метров и высотой около метра. На самом возвышении высадят десять кедров.

Напомним, что в середине января в Японском саду парка «Краснодар» появилась фигура дракона. Ее установили в зеркальном пруду Кагамиикэ.



Ранее Юга.ру писали, что скульптурная композиция «Внутренний ребенок» в парке «Краснодар» попала в десятку лучших арт-объектов России. Ее открыли в городе в апреле 2021 года. Автор локации — американский скульптор Кен Келлехер.



Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре в очередной раз предложили увековечить имя Сергея Галицкого. Бывший гендиректор ГК СКИФ заявил о необходимости поставить бизнесмену памятник.