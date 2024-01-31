В парке «Краснодар» появится холм с кедровыми деревьями
Пресс-служба парка «Краснодар» рассказала о новой локации
30 января между «Зеркальным лабиринтом» и кафетерием «Мороженое» начали озеленять территорию. Об этом сообщила пресс-служба парка «Краснодар».
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Там создадут геопластику в виде холма размером 45 на 10 метров и высотой около метра. На самом возвышении высадят десять кедров.
Напомним, что в середине января в Японском саду парка «Краснодар» появилась фигура дракона. Ее установили в зеркальном пруду Кагамиикэ.
Ранее Юга.ру писали, что скульптурная композиция «Внутренний ребенок» в парке «Краснодар» попала в десятку лучших арт-объектов России. Ее открыли в городе в апреле 2021 года. Автор локации — американский скульптор Кен Келлехер.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре в очередной раз предложили увековечить имя Сергея Галицкого. Бывший гендиректор ГК СКИФ заявил о необходимости поставить бизнесмену памятник.