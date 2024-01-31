В Анапе решают на что потратить курортный сбор. Одна из идей — «Парк сказок»
Власти Анапы рассказали о планах потратить средства от курортного сбора на «Парк сказок»
30 январе власти Анапы провели совещание, на котором обсудили вопросы развития туризма и использования средств курортного сбора в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.
Читайте также:
«За весь период действия курортного сбора поступило более 330 млн рублей, которые мы направили на установку спортивных и детских площадок, архитектурных форм на набережной и парках. Также построили сквер 80-летия Краснодарского края в Супсехе, сейчас завершаем реконструкцию Ореховой рощи», — рассказал глава города Василий Швец.
В 2023 году сумма курортного сбора в Анапе составила 280 млн рублей. На совещании представили проекты, на которые можно направить эти средства.
Участники обсудили:
- благоустройство сквера «Россия»;
- установку пергол на пляжах в Сукко, Витязево и нижней набережной Анапы;
- создание нового скейт-парка в сквере Гудовича;
- благоустройство аллеи Паралия в Витязево от Южного проспекта до моря.
Также на курорте предложили создать «Парк сказок» с тематическими игровыми площадками рядом с Театральной площадью. Территорию планируют зонировать по возрастным группам и использовать популярных героев русских народных сказок, мультфильмов, произведений советских писателей и анапских авторов. В парке предложили построить семейную библиотеку, помещение для детского творчества и мастер-классов.
Какие из проектов будут реализованы — неизвестно.