В Анапе решают на что потратить курортный сбор. Одна из идей — «Парк сказок»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Власти Анапы рассказали о планах потратить средства от курортного сбора на «Парк сказок»

30 январе власти Анапы провели совещание, на котором обсудили вопросы развития туризма и использования средств курортного сбора в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Читайте также:

«За весь период действия курортного сбора поступило более 330 млн рублей, которые мы направили на установку спортивных и детских площадок, архитектурных форм на набережной и парках. Также построили сквер 80-летия Краснодарского края в Супсехе, сейчас завершаем реконструкцию Ореховой рощи», — рассказал глава города Василий Швец. 

В 2023 году сумма курортного сбора в Анапе составила 280 млн рублей. На совещании представили проекты, на которые можно направить эти средства.

Участники обсудили:

  • благоустройство сквера «Россия»;
  • установку пергол на пляжах в Сукко, Витязево и нижней набережной Анапы;
  • создание нового скейт-парка в сквере Гудовича;
  • благоустройство аллеи Паралия в Витязево от Южного проспекта до моря.

Также на курорте предложили создать «Парк сказок» с тематическими игровыми площадками рядом с Театральной площадью. Территорию планируют зонировать по возрастным группам и использовать популярных героев русских народных сказок, мультфильмов, произведений советских писателей и анапских авторов. В парке предложили построить семейную библиотеку, помещение для детского творчества и мастер-классов.

Какие из проектов будут реализованы — неизвестно.

Напомним, что в 2023 году объем курортного сбора в Краснодарском крае составил 740 млн рублей.

Как писали ранее Юга.ру, в Анапе начнут строить самый большой в ЮФО экстрим-парк.

Анапа Курортный сбор Курорты и туризм Парки Развлечения

Новости

В Краснодаре осудили организаторов финансовой пирамиды, укравших более 1 млрд рублей
В парке «Краснодар» появится холм с кедровыми деревьями
В Анапе решают на что потратить курортный сбор. Одна из идей — «Парк сказок»
Жители Краснодарского края за год взяли автокредиты на сумму 5,16 млрд рублей
Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич покинул футбольный клуб
В Ростовской области реконструируют трассу М-4 «Дон»

Лента новостей

Реклама на сайте