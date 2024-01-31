В Анапе решают на что потратить курортный сбор. Одна из идей — «Парк сказок»

30 январе власти Анапы провели совещание, на котором обсудили вопросы развития туризма и использования средств курортного сбора в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

«За весь период действия курортного сбора поступило более 330 млн рублей, которые мы направили на установку спортивных и детских площадок, архитектурных форм на набережной и парках. Также построили сквер 80-летия Краснодарского края в Супсехе, сейчас завершаем реконструкцию Ореховой рощи», — рассказал глава города Василий Швец.



В 2023 году сумма курортного сбора в Анапе составила 280 млн рублей. На совещании представили проекты, на которые можно направить эти средства.

Участники обсудили:

благоустройство сквера «Россия»;

установку пергол на пляжах в Сукко, Витязево и нижней набережной Анапы;

создание нового скейт-парка в сквере Гудовича;

благоустройство аллеи Паралия в Витязево от Южного проспекта до моря.

Также на курорте предложили создать «Парк сказок» с тематическими игровыми площадками рядом с Театральной площадью. Территорию планируют зонировать по возрастным группам и использовать популярных героев русских народных сказок, мультфильмов, произведений советских писателей и анапских авторов. В парке предложили построить семейную библиотеку, помещение для детского творчества и мастер-классов.



Какие из проектов будут реализованы — неизвестно.