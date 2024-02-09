В Геленджике построят яхтенную марину на 278 мест

Краснодарский край

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  • Город-курорт Геленджик © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Город-курорт Геленджик © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Главгосэкспертиза одобрила строительство морской части яхт-марины в Геленджике

Гавань станет морской частью комплекса «Геленджик Марина». Главгосэкспертиза одобрила строительство яхтенной марины. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба органа.

В Сочи создали рабочую группу для строительства четырех марин:

Марина будет расположена в акватории Геленджикской бухты Черного моря и прилегающей к ней территории в северной части Тонкого мыса. Также там появятся гостиницы, рестораны, спортивно-развлекательный комплекс.

«Проектом предусмотрено обустройство стоянок для базирования 278 яхт различного размера у плавпричалов и четырех пирсов», — поделился начальник отдела комплексной экспертизы Крымского филиала Главгосэкспертизы Валерий Овчинников.

Акватория марины будет поделена на зоны для краткосрочного и длительного базирования яхт различных габаритов. Отдельные причалы оборудуют для стоянки маломерных судов длиной до 25 и других, включая  водные мотоциклы и дежурные буксиры. Рядом обустроят прогулочную набережную.

Проект позволит создать более 1,3 тыс. рабочих мест.

Генпроектировщиком выступает «Маркс инжиниринг», а застройщиком — «Морской порт Геленджик».

Напомним, что ранее пресс-служба морпорта Геленджика рассказывала, что первые суда марина сможет принимать уже в конце 2024 года. Строительство морской части планируют завершить в 2026 году.

Как писали ранее Юга.ру, в Геленджике возведут пятизвездочный отель за 22 млрд рублей.

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В Геленджике построят яхтенную марину на 278 мест
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