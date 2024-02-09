В Геленджике построят яхтенную марину на 278 мест

Марина будет расположена в акватории Геленджикской бухты Черного моря и прилегающей к ней территории в северной части Тонкого мыса. Также там появятся гостиницы, рестораны, спортивно-развлекательный комплекс.



«Проектом предусмотрено обустройство стоянок для базирования 278 яхт различного размера у плавпричалов и четырех пирсов», — поделился начальник отдела комплексной экспертизы Крымского филиала Главгосэкспертизы Валерий Овчинников.



Акватория марины будет поделена на зоны для краткосрочного и длительного базирования яхт различных габаритов. Отдельные причалы оборудуют для стоянки маломерных судов длиной до 25 и других, включая водные мотоциклы и дежурные буксиры. Рядом обустроят прогулочную набережную.



Проект позволит создать более 1,3 тыс. рабочих мест.

Генпроектировщиком выступает «Маркс инжиниринг», а застройщиком — «Морской порт Геленджик».