В Геленджике построят яхтенную марину на 278 мест
Главгосэкспертиза одобрила строительство морской части яхт-марины в Геленджике
Гавань станет морской частью комплекса «Геленджик Марина». Главгосэкспертиза одобрила строительство яхтенной марины. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба органа.
В Сочи создали рабочую группу для строительства четырех марин:
Марина будет расположена в акватории Геленджикской бухты Черного моря и прилегающей к ней территории в северной части Тонкого мыса. Также там появятся гостиницы, рестораны, спортивно-развлекательный комплекс.
«Проектом предусмотрено обустройство стоянок для базирования 278 яхт различного размера у плавпричалов и четырех пирсов», — поделился начальник отдела комплексной экспертизы Крымского филиала Главгосэкспертизы Валерий Овчинников.
Акватория марины будет поделена на зоны для краткосрочного и длительного базирования яхт различных габаритов. Отдельные причалы оборудуют для стоянки маломерных судов длиной до 25 и других, включая водные мотоциклы и дежурные буксиры. Рядом обустроят прогулочную набережную.
Проект позволит создать более 1,3 тыс. рабочих мест.
Генпроектировщиком выступает «Маркс инжиниринг», а застройщиком — «Морской порт Геленджик».
Напомним, что ранее пресс-служба морпорта Геленджика рассказывала, что первые суда марина сможет принимать уже в конце 2024 года. Строительство морской части планируют завершить в 2026 году.
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