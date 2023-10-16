Новая марина в Геленджике сможет принимать суда в 2024 году

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

До конца года в Геленджике хотят закончить строительство южного и северного мола яхтенной марины

В Геленджике продолжается строительство многофункционального рекреационного комплекса «Геленджик Марина». Работы идут в соответствии с графиком, сообщил «Коммерсантъ-Кубань».

Сейчас идет первый первый этап строительства. В его рамках возводят федеральные объекты — северный и южный молы, причал, делают берегоукрепление, систему локальных и очистных сооружений. Завершить эти работы планируют до конца 2023 года.

В пресс-службе морпорта Геленджика рассказали, что первые суда марина сможет принимать уже в конце 2024 года. На втором этапе она постепенно будет наращивать возможности. Строительство морской части полностью планируют закончить в 2026 году. 

Кроме марины проект подразумевает строительство здания пассажирского терминала, создание прогулочных зон, инфраструктуры и театра. Весь проект оценивают в 100 млрд рублей. 

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи хотят построить четыре новые марины. Новые порты могут появиться в Адлере, Лазаревском, Совет-Квадже и Головинке. Подробности и сроки проекта неизвестны. 

Геленджик Строительство

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Новая марина в Геленджике сможет принимать суда в 2024 году

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