Новая марина в Геленджике сможет принимать суда в 2024 году

До конца года в Геленджике хотят закончить строительство южного и северного мола яхтенной марины

В Геленджике продолжается строительство многофункционального рекреационного комплекса «Геленджик Марина». Работы идут в соответствии с графиком, сообщил «Коммерсантъ-Кубань».

Сейчас идет первый первый этап строительства. В его рамках возводят федеральные объекты — северный и южный молы, причал, делают берегоукрепление, систему локальных и очистных сооружений. Завершить эти работы планируют до конца 2023 года.

В пресс-службе морпорта Геленджика рассказали, что первые суда марина сможет принимать уже в конце 2024 года. На втором этапе она постепенно будет наращивать возможности. Строительство морской части полностью планируют закончить в 2026 году.

Кроме марины проект подразумевает строительство здания пассажирского терминала, создание прогулочных зон, инфраструктуры и театра. Весь проект оценивают в 100 млрд рублей.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи хотят построить четыре новые марины. Новые порты могут появиться в Адлере, Лазаревском, Совет-Квадже и Головинке. Подробности и сроки проекта неизвестны.