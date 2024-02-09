Два вуза Краснодара планируют обучать операторов БПЛА для гражданских целей

КубГУ и КубГТУ заявили о разработке образовательных программ по подготовке операторов дронов

Сейчас КубГТУ разрабатывает несколько концептов беспилотников, в том числе — для сельского хозяйства, исследования территорий и помещений и доставки почты и других грузов.

Сотрудники Кубанского государственного технологического университета сообщили, что в ближайшее время вуз намерен запустить прикладные практико-ориентированные программы для подготовки операторов дронов. Также вуз планирует обучать созданию дронов инженеров-конструкторов по

Также кубанский политех разрабатывает комплексы на базе БПЛА для контроля недвижимости. По мнению пресс-службы вуза, обработка аэроснимков нейросетями позволяет выявить незаконные постройки, самозахват земель, их нецелевое использование и ошибки в кадастровых планах.

Кроме того, в марте 2024 года вуз планирует принять фестиваль дронов и фиджитал-спорта.

Также РБК рассказал, что Кубанский госуниверситет вошел в число пилотных вузов, где реализуют модули и/или образовательные программы по проектированию, разработке, производству и эксплуатации БПЛА. Сейчас вуз создал коллектив молодых ученых и студентов физико-технического факультета, который разрабатывает новые узлы и элементы для дронов.

Пресс-служба КубГУ заявила изданию, что ввиду ландшафта региона БПЛА могут быть эффективны при выявлении аварий для провайдеров и добывающих компаний. Потенциал дронов видят и для поисковых работ полиции и спасателей.