В Краснодарском крае состоится гонка дронов
14 января в Краснодарском крае впервые состоится турнир по гонкам дронов
Соревнования пройдут в Армавире в спорткомплексе «Лидер». Турнир будет состоять из квалификационных, тренировочных и групповых вылетов, а также финала.
В соревнованиях будут участвовать три возрастные категории: младшая группа (до 14 лет), юниоры (от 14 до 18 лет) и взрослые (18 лет и старше). После технического осмотра и получения допуска участники преодолеют дистанции на симуляторах и настоящей трассе. Победителей определят по лучшему времени прохождения.
Как отметил замгубернатора региона Александр Власов, проведение краевого турнира позволит создать условия развития творческого и научно-технического потенциала жителей края.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале открылась экспозиция «Фотографии, образы, мысли». Зрители увидят более 100 работ от 25 известных фотохудожников из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Самары, Твери, Рязани, Тамбова, Красноярска, Иркутска и Владивостока. При этом 14 авторов представлены в Краснодаре впервые.