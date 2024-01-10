В Краснодарском крае состоится гонка дронов

Соревнования пройдут в Армавире в спорткомплексе «Лидер». Турнир будет состоять из квалификационных, тренировочных и групповых вылетов, а также финала.

В соревнованиях будут участвовать три возрастные категории: младшая группа (до 14 лет), юниоры (от 14 до 18 лет) и взрослые (18 лет и старше). После технического осмотра и получения допуска участники преодолеют дистанции на симуляторах и настоящей трассе. Победителей определят по лучшему времени прохождения.

Как отметил замгубернатора региона Александр Власов, проведение краевого турнира позволит создать условия развития творческого и научно-технического потенциала жителей края.