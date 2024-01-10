В Краснодарском крае состоится гонка дронов

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта провэд.рф
    © Фото с сайта провэд.рф

14 января в Краснодарском крае впервые состоится турнир по гонкам дронов

Соревнования пройдут в Армавире в спорткомплексе «Лидер». Турнир будет состоять из квалификационных, тренировочных и групповых вылетов, а также финала.

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В соревнованиях будут участвовать три возрастные категории: младшая группа (до 14 лет), юниоры (от 14 до 18 лет) и взрослые (18 лет и старше). После технического осмотра и получения допуска участники преодолеют дистанции на симуляторах и настоящей трассе. Победителей определят по лучшему времени прохождения.

Как отметил замгубернатора региона Александр Власов, проведение краевого турнира позволит создать условия развития творческого и научно-технического потенциала жителей края.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале открылась экспозиция «Фотографии, образы, мысли». Зрители увидят более 100 работ от 25 известных фотохудожников из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Самары, Твери, Рязани, Тамбова, Красноярска, Иркутска и Владивостока. При этом 14 авторов представлены в Краснодаре впервые.

Армавир Киберспорт Технологии

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В Краснодарском крае состоится гонка дронов
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