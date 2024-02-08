В Краснодаре начали ямочный ремонт на Тургеневском мосту и завершают на Северном

Краснодарский край

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  • Тургеневский мост в Краснодаре © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Тургеневский мост в Краснодаре © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Власти Краснодара рассказали о ямочных ремонтах на Тургеневском и Северном мостах

8 февраля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил о старте ямочного ремонта на Тургеневском мосту. На Северном мосту его выполнили на 80%, работы будут продолжать в ночное время.

Прогулка вокруг Тургеневского моста в Краснодаре:

В соцсетях рассказали, что на Северном мосту осталась крупная яма в районе 2-го проезда Филатова. 

Когда начнется капитальный ремонт Тургеневского моста, запланированный на 2024 год еще осенью 2022-го, пока неизвестно.

Напомним, что в конце декабря 2023 года в Краснодаре по новому Яблоновскому мосту запустили общественный транспорт. Дублер участка открыли 17 июня, а в начале ноября — четыре полосы для машин.

Как писали ранее Юга.ру, ГИБДД назвала 10 самых опасных участков дорог в Краснодаре. За 2023 год там пострадало 35 человек.

Автомобили Безопасность Благоустройство Дороги Инфраструктура Краснодар Ремонт дорог Транспорт Тургеневский мост

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