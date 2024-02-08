В Краснодаре начали ямочный ремонт на Тургеневском мосту и завершают на Северном
Власти Краснодара рассказали о ямочных ремонтах на Тургеневском и Северном мостах
8 февраля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил о старте ямочного ремонта на Тургеневском мосту. На Северном мосту его выполнили на 80%, работы будут продолжать в ночное время.
Прогулка вокруг Тургеневского моста в Краснодаре:
В соцсетях рассказали, что на Северном мосту осталась крупная яма в районе 2-го проезда Филатова.
Когда начнется капитальный ремонт Тургеневского моста, запланированный на 2024 год еще осенью 2022-го, пока неизвестно.
Напомним, что в конце декабря 2023 года в Краснодаре по новому Яблоновскому мосту запустили общественный транспорт. Дублер участка открыли 17 июня, а в начале ноября — четыре полосы для машин.
Как писали ранее Юга.ру, ГИБДД назвала 10 самых опасных участков дорог в Краснодаре. За 2023 год там пострадало 35 человек.