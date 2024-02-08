В Краснодаре начали ямочный ремонт на Тургеневском мосту и завершают на Северном

Власти Краснодара рассказали о ямочных ремонтах на Тургеневском и Северном мостах

8 февраля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил о старте ямочного ремонта на Тургеневском мосту. На Северном мосту его выполнили на 80%, работы будут продолжать в ночное время.

Прогулка вокруг Тургеневского моста в Краснодаре: Что остается в разрухе годами, а что планируют ремонтировать 14 месяцев?

В соцсетях рассказали, что на Северном мосту осталась крупная яма в районе 2-го проезда Филатова.



Когда начнется капитальный ремонт Тургеневского моста, запланированный на 2024 год еще осенью 2022-го, пока неизвестно.