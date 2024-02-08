28% работодателей Краснодара считают, что карьеру лучше строить до появления детей — аналитики

Опрос среди краснодарцев показал, что 42% жителей не видят в рождении женщиной детей каких-либо помех для карьеры. 28% советуют планировать жизнь так, чтобы сначала добиться профессиональных целей и только потом завести ребенка. 14% считают, что сначала дети — затем карьера, сообщает SuperJob. Сами женщины говорят, что после родов их карьерные планы не поменялись. 25% стали меньше внимания уделять профессии, 17% сосредоточились на росте в должности и дохода.

После завершения отпуска по уходу за ребенком 44% женщин меняют место работы. 24% выходят на старое место и только 6% возвращаются с повышением в должности. 53% уверяют, что рождение детей не отражается на карьере женщины. Каждый четвертый считает, что строить карьеру лучше до появления наследников. Каждый шестой полагает, что вершины профессии лучше покоряются женщинами, уже имеющим детей.



Относительно оптимальной продолжительности отпуска по уходу за ребенком четкой позиции среди работодателей нет. 37% говорят, что этот нерабочий период не уменьшает возможность построить карьеру. 22% считают, что из декрета лучше выходить через полтора года. 18% советуют сократить отпуск по уходу за ребенком до года.