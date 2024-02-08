28% работодателей Краснодара считают, что карьеру лучше строить до появления детей — аналитики

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото aleksandarlittlewolf, freepik.com
    © Фото aleksandarlittlewolf, freepik.com

Работодатели Краснодара рассказали, когда лучше строить карьеру

Опрос среди краснодарцев показал, что 42% жителей не видят в рождении женщиной детей каких-либо помех для карьеры. 28% советуют планировать жизнь так, чтобы сначала добиться профессиональных целей и только потом завести ребенка. 14% считают, что сначала дети — затем карьера, сообщает SuperJob.

Сами женщины говорят, что после родов их карьерные планы не поменялись. 25% стали меньше внимания уделять профессии, 17% сосредоточились на росте в должности и дохода.

Читайте также:

После завершения отпуска по уходу за ребенком 44% женщин меняют место работы. 24% выходят на старое место и только 6% возвращаются с повышением в должности. 53% уверяют, что рождение детей не отражается на карьере женщины. Каждый четвертый считает, что строить карьеру лучше до появления наследников. Каждый шестой полагает, что вершины профессии лучше покоряются женщинами, уже имеющим детей.

Относительно оптимальной продолжительности отпуска по уходу за ребенком четкой позиции среди работодателей нет. 37% говорят, что этот нерабочий период не уменьшает возможность построить карьеру. 22% считают, что из декрета лучше выходить через полтора года. 18% советуют сократить отпуск по уходу за ребенком до года.

Как писали Юга.ру, российские женщины с зарплатой от 100 тыс. рублей не желают становиться домохозяйками.

Деньги Дети Краснодар Трудоустройство

Новости

В Краснодаре покажут спектакль «Фантазии Фарятьева»
В Краснодаре пройдет выставка графики «Очарование Делакруа»
Аниме, мушкетёры и ягуар. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 8 февраля
28% работодателей Краснодара считают, что карьеру лучше строить до появления детей — аналитики
В Краснодаре начали ямочный ремонт на Тургеневском мосту и завершают на Северном
Долгострой в центре Краснодара планируют достроить в 2024 году

Лента новостей

Аниме, мушкетёры и ягуар
Сегодня, 17:29
Аниме, мушкетёры и ягуар
Что посмотреть в кино в Краснодаре с 8 февраля
ГИБДД назвала 10 самых аварийных дорог в Краснодаре
Сегодня, 13:23
ГИБДД назвала 10 самых аварийных дорог в Краснодаре
За 2023 год там пострадало 35 человек
Краснодарцы проверяют остановки пригородных школьных автобусов по онлайн-камерам 400 раз в день
Сегодня, 12:33
Краснодарцы проверяют остановки пригородных школьных автобусов по онлайн-камерам 400 раз в день

Реклама на сайте