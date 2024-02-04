Краснодарцы чаще всего опаздывают на работу из-за пробок — опрос

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Аналитики выяснили, сколько жителей Краснодара опаздывают на работу и почему

Опрос провели специалисты сервиса SuperJob в период с 19 по 31 января 2024 года. Как показало исследование, 67% краснодарцев никогда не опаздывают на работу. 16% признались, что бывают не пунктуальны, но редко — несколько раз в год. Каждый двадцатый горожанин задерживается по пути на работу пару раз в месяц. Еще 6% опаздывают несколько раз в неделю.

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76% жителей Краснодара заявили, что задерживаются не более чем на 15 минут. Каждый одиннадцатый опаздывает на полчаса, а 3% — на час и более.

В своих опозданиях краснодарцы винят общественный транспорт и пробки на дорогах. По данным опроса, работники до 34 лет менее пунктуальнее тех, кто старше.

Напомним, что в Краснодаре, по данным опроса, сложнее всего найти работу мужчинам старше 60 лет.

Как писали ранее Юга.ру, эксперты выяснили, что подработки имеют 20% трудоустроенных краснодарцев.

Дороги Краснодар Общественный транспорт общество Опросы Пробки Транспорт Трудоустройство

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Краснодарцы чаще всего опаздывают на работу из-за пробок — опрос
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