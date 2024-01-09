С 29 декабря по 8 января в Ставропольском крае сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления 360 водителей с признаками опьянения

9 января пресс-служба ГАИ Ставропольского края сообщила Юга.ру, что за время новогодних выходных сотрудники Госавтоинспекции выявили 360 человек, управляющих машиной в состоянии опьянения. За повторное вождение в нетрезвом виде собрано 35 материалов — по ним могут возбудить уголовные дела по статье 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию).

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Больше всего нетрезвых водителей в Ставропольском крае остановили 30 декабря — 36 человек. Также пресс-служба ставропольского ГАИ поведала назидательную историю: «Утром 1 января в Ипатовском округе автоинспекторы остановили иномарку под управлением 42-летней местной жительницы, у которой имелись признаки опьянения. Женщина призналась, что села за руль после употребления спиртного. Процедура освидетельствования показала наличие 0,85 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха. <...> Санкции статьи предусматривают лишение права управления на 1,5-2 года, а также штраф в размере 30 тыс. рублей».