В краснодарских поселках Знаменский и Плодородный-2 построят новые дороги за 1 млрд рублей

Рядом с новым жилым районом «Первое место», который возводит федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов), появятся новые дороги

Общая протяженность новых дорог в поселках Знаменский и Плодородный-2 превысит 5,8 км. Средства на их строительство (1 млрд рублей) заложили в бюджет на 2024 год. Муниципальные контракты заключат в рамках регионального проекта «Жилье».

Жилой район «Первое место» строят в микрорайоне Новознаменском, в северо-восточной части Краснодара. Здесь возведут 18 кварталов — 31 дом высотой от 8 до 18 этажей. Комплекс класса комфорт плюс займет 71 га и станет не только самым крупным проектом компании, но и одним из самых масштабных в России.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Девелопер традиционно благоустроит придомовую территорию и создаст места для отдыха: пешеходный бульвар протяженностью 1,5 км, детские и спортивные площадки, теннисные корты для профессионалов и любителей, мангальные зоны.

ГК ТОЧНО построит в «Первом месте» и социальные объекты: школу на 1700 мест с крытым 25-метровым бассейном, 5 детских садов на 1490 мест, взрослую и детскую поликлиники. На территории уже работают школа на 1100 мест и детский сад на 250 мест.

В парковой зоне жилого комплекса возведут храм Иконы Божьей Матери «Знамение».

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Новые дороги станут еще одним важным преимуществом для жителей «Первого места» и ближайших жилых комплексов. Сдать первую очередь одного из самых масштабных проектов в России планируют во втором полугодии 2026 года.