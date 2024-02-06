Краснодарцев приглашают поддержать местный «Локомотив» в матче против «Уралмаша»

Команды встретятся в ответном матче 1/4 финала Winline Кубка России. Цель «Локо» не просто выиграть, а обойти соперника на 14 очков, чтобы попасть в Финал Четырёх.

В предыдущем матче две недели назад команда из Екатеринбурга обыграла гостей из Краснодара со счетом 80:67. Зрителями стали около 1000 человек на площадке ДИВСа.

Баскетболисты «Уралмаш» одержали победу во всех первых трех четвертях матча и перед заключительной четвертью имели преимущество в десять очков. В четвертой четверти команда хозяев не позволила сопернику сократить отставание.

Начало ответного матча в 20:00 по адресу улица Пригородная, 24. Уточняется, что матчи Winline Кубка России не входят в сезонный абонемент.