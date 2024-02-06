Краснодарцев приглашают поддержать местный «Локомотив» в матче против «Уралмаша»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарском спортивном комплексе «Баскет-холл» 7 февраля состоится матч «Локомотива» против «Уралмаша» (16+)

Команды встретятся в ответном матче 1/4 финала Winline Кубка России. Цель «Локо» не просто выиграть, а обойти соперника на 14 очков, чтобы попасть в Финал Четырёх. 

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В предыдущем матче две недели назад команда из Екатеринбурга обыграла гостей из Краснодара со счетом 80:67. Зрителями стали около 1000 человек на площадке ДИВСа. 

Баскетболисты «Уралмаш» одержали победу во всех первых трех четвертях матча и перед заключительной четвертью имели преимущество в десять очков. В четвертой четверти команда хозяев не позволила сопернику сократить отставание.

Начало ответного матча в 20:00 по адресу улица Пригородная, 24. Уточняется, что матчи Winline Кубка России не входят в сезонный абонемент.

Как писали Юга.ру, баскетболист клуба «Локомотив-Кубань» Александр Щербенёв завоевал по итогам открытого голосования любителей спорта премию «Спортсмен Кубани 2023».

Баскетбол Краснодар ПБК «Локомотив-Кубань»

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Краснодарцев приглашают поддержать местный «Локомотив» в матче против «Уралмаша»
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